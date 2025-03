EA Sports FC25 festeggia i 16 anni di Football Ultimate Team

Iniziano due settimane di festeggiamenti in occasione della speciale ricorrenza: tutti i dettagli.

Compleanno speciale per EA Sports FC25 che festeggia i 16 anni di Football Ultimate Team.

Un compleanno che porta con sé oggetti e potenziamenti per giocatori a 5 stelle, una selezione di Icone appartenenti alla sezione fantasy e il debutto di nuovi Eroi in onore della ricorrenza dedicata a FUT.

A partire da oggi son previste due settimane di festeggiamenti per il compleanno di FUT in EA SPORTS FC 25, con l'introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negli anni precedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday.