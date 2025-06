È un’Inghilterra disastrosa: Tuchel deve fare tabula rasa, così i Tre Leoni non sono assolutamente da Mondiale

Tuchel deve trovare delle soluzioni: le aspettative sono alte, ma questa Inghilterra non può competere per il titolo di campione del Mondo.

La situazione si sta facendo seria. Manca esattamente un anno all'inizio dei Mondiali del 2026 e, per Thomas Tuchel, il tempo già stringe. Deve costruire una Nazionale inglese che poossa volare in Nord America con l'ambizione di poter vincere. Per sua stessa ammissione, e vista la durata del suo contratto, questo è l'obiettivo, ma a giudicare come sono andate le cose nelle ultime uscite, i Tre Leoni sono lontani anni luce dall'essere in grado di compiere l'ultimo passo verso la vittoria di un grande torneo.

Se contro Andorra la prestazione è stata pessima, contro il Senegal le cose sono andate peggio. Dopo aver regalato tanti momenti memorabili durante l'era di Gareth Southgate, all'Inghilterra si poteva anche perdonare un passo falso nelle qualificazioni ai Mondiali, ma alla fine in qualche modo la vittoria è arrivata. Quello che è successo pochi giorni dopo però è stato inaccettabile. Amichevole o no, la disastrosa prova di martedì al City Ground dimostra quanto lavoro ci sia ancora da fare per sistemare le cose.

La prima sconfitta dell'era Tuchel rappresenta un campanello d'allarme e un richiamo a quella realtà della quale i giocatori hanno bisogno. Considerata, a ragione, una delle favorite per la vittoria dei Mondiali, soprattutto dopo che ha raggiunto un'altra finale agli Europei, l'Inghilterra è peggiorata in maniera significativa. Non ci sono dubbi: se giocherà come nelle ultime due partite, i Tre Leoni saranno fortunati a superare la fase a gironi.

GOAL analizza i vincitori e i vinti delle ultime uscite della Nazionale inglese.