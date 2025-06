È morto Alvaro Vitali, l'attore di Pierino: tifoso della Roma, ha fatto ridere anche con il calcio e il personaggio di Cotechinho

Addio al volto popolarissimo di Pierino: nella sua carriera, il pallone fu spesso protagonista di film cult, tra parodie di campioni e partite surreali.

Alvaro Vitali è morto nel tardo pomeriggio a Roma, all’età di 75 anni. Era stato ricoverato due settimane fa per una “broncopolmonite recidiva”, come ha rivelato l’ex moglie Stefania Corona in un’intervista concessa ai media pochi giorni fa.

Nato nella Capitale il 3 febbraio 1950, Vitali era un attore simbolo del cinema popolare italiano, noto in particolare per il personaggio di Pierino, protagonista di una lunga serie di commedie di grande successo tra gli anni ’70 e ’80.

Dai campetti polverosi ai falsi idoli del pallone, come il personaggio di Paulo Roberto Cotechinho. Alvaro Vitali - tifoso della Roma e grande appassionato - ha recitato nella sua carriera ruoli che riguardavano il calcio.