Tra le tre sconfitte in queste prime giornate due sono arrivate contro Inter e Milan (l’altra contro il Torino), due candidate al vertice. Pur avendo giocato quantomeno alla pari in alcuni tratti dei due match, la Roma è chiamata a fornire una risposta importante contro una grande e la sfida al Napoli rappresenta un’occasione che i giallorossi vogliono provare a cogliere.