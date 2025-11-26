L’esame non è ancora quello finale, ma di certo la posta in palio è decisamente elevata. Roma-Napoli di domenica 30 novembre è una gara va ben oltre i tre punti.
I giallorossi, primi con 27 punti, sfidano i campioni d’Italia in carica, attualmente secondi insieme al Milan con due punti di meno.
Uno scontro al vertice che per la squadra di Gasperini rappresenta un esame ad altissima quota. Un match al quale la Roma arriva al completo: Dybala e Bailey, ai box per infortunio da inizio novembre, sono ormai recuperati.