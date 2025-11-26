Pubblicità
Paulo Dybala Roma 2025-26Getty
Nino Caracciolo

Dybala e Bailey verso il recupero: Roma al completo contro il Napoli per il definitivo esame Scudetto

Dopo le sconfitte contro Inter e Milan, la Roma capolista è chiamata all’esame Scudetto contro il Napoli: per la sfida agli azzurri Gasperini conta di avere a disposizione anche Dybala e Bailey.

L’esame non è ancora quello finale, ma di certo la posta in palio è decisamente elevata. Roma-Napoli di domenica 30 novembre è una gara va ben oltre i tre punti.

I giallorossi, primi con 27 punti, sfidano i campioni d’Italia in carica, attualmente secondi insieme al Milan con due punti di meno.

Uno scontro al vertice che per la squadra di Gasperini rappresenta un esame ad altissima quota. Un match al quale la Roma arriva al completo: Dybala e Bailey, ai box per infortunio da inizio novembre, sono ormai recuperati.

  • ESAME CHE VA BEN OLTRE I TRE PUNTI

    In queste prime 12 giornate di campionato nessuno ha fatto meglio della Roma. La formazione giallorossa ha vinto 9 partite e ne ha perse 3, senza aver mai pareggiato, per un totale complessivo di 27 punti conquistati.

    La sfida contro il Napoli, che insegue in classifica con due punti in meno, assume un valore elevatissimo: vincere vorrebbe dire iscriversi definitivamente tra le candidate alla Scudetto. Un successo, o comunque un risultato positivo, darebbe ulteriore consapevolezza alla squadra.

  • KO CONTRO INTER E MILAN

    Tra le tre sconfitte in queste prime giornate due sono arrivate contro Inter e Milan (l’altra contro il Torino), due candidate al vertice. Pur avendo giocato quantomeno alla pari in alcuni tratti dei due match, la Roma è chiamata a fornire una risposta importante contro una grande e la sfida al Napoli rappresenta un’occasione che i giallorossi vogliono provare a cogliere.

  • DIFESA DI FERRO

    Fino a questo momento il punto forte della Roma è stata la difesa. La squadra di Gasperini infatti ha subito appena sei reti, confermandosi fino a questo momento come la squadra che ha incassato meno goal in tutta la Serie A.

  • DYBALA E BAILEY VERSO IL RECUPERO

    In questo senso per Gasperini arrivano buone notizie dall’infermeria: Dybala e Bailey, assenti da inizio novembre a causa di problemi muscolari, sono ormai recuperati: i due calciatori sono stati infatti convocati dal tecnico giallorosso per la sfida di Europa League contro il Midtjylland.

    Un segnale importantissimo anche in chiave big match contro il Napoli, in programma domenica: Gasperini potrà contare su due pedine di valore assoluto in più.

  • ATTACCO DA MIGLIORARE

    Per confermarsi al vertice e continuare a sognare in grande, Gasperini ha necessità che l’attacco aumenti i giri del motori in termini di prestazioni o soprattutto goal da parte dei suoi interpreti, che spesso invece hanno deluso le attese fino a oggi.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP