Dumfries salta il Como e mette nel mirino il Liverpool: Diouf, Carlos Augusto o Luis Henrique, chi gioca al suo posto

Denzel Dumfries non ci sarà neppure contro il Como. Come del resto si era intuito già nei giorni precedenti, l'esterno olandese non sarà in campo nella gara che l'Inter disputerà sabato alle 18 contro i lariani.
Dumfries non ha ancora recuperato dall'infortunio rimediato in Nazionale durante la sosta di metà novembre: un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare non solo il derby contro il Milan, ma anche le partite successive tra campionato, Champions League e Coppa Italia.
Anche contro il Como, dunque, Cristian Chivu dovrà decidere chi impiegare sulla fascia destra al posto del titolarissimo. Anche se la scelta, questa volta, sembra essere un pochino più facile rispetto alle precedenti partite.