Dumfries salta il Como e mette nel mirino il Liverpool: Diouf, Carlos Augusto o Luis Henrique, chi gioca al suo posto

Contro il Como, nel frattempo, dovrebbe toccare nuovamente a Andy Diouf. Il francese ha convinto nelle ultime uscite, nelle quali ha trovato finalmente spazio: contro il Pisa ha partecipato all'azione dello 0-2 di Lautaro Martinez, contro il Venezia in Coppa Italia ha segnato e sfiorato la doppietta.

La naftalina in cui è stato lasciato per tutte le prime settimane stagionali sembra già un ricordo: l'ex giocatore del Lens è entrato a piedi uniti sulla Serie A, stupendo tutti e conquistando il tifo nerazzurro. Bellissimo il goal messo a segno col Venezia, al termine di una cavalcata da centrocampo e di un pregevole doppio scambio con Frattesi.

"Sia che giochi a destra sia che giochi a sinistra, per me è lo stesso: io voglio giocare, aiutare la squadra e dare il massimo - ha detto Diouf dopo la gara di Pisa - Non ho problemi, mi interessa dare una mano. La mia posizione è quella di centrocampista centrale, a destra non ho mai giocato, ma faccio ciò che serve per aiutare la squadra".

Diouf la sta aiutando, la squadra. Ma soprattutto sta aiutando Chivu a dirimere l'eterna questione del sostituto di Dumfries. Pochi dubbi: il grande favorito per giocare sulla destra contro il Como, e magari anche contro il Liverpool, è proprio il francese.