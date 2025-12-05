Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dumfries Diouf Carlos Augusto InterGetty Images
Stefano Silvestri

Dumfries salta il Como e mette nel mirino il Liverpool: Diouf, Carlos Augusto o Luis Henrique, chi gioca al suo posto

L'esterno olandese non è ancora pronto dopo l'infortunio e nemmeno sabato ci sarà. Ma Chivu ha diverse alternative per sopperire alla sua assenza sulla fascia destra.

Pubblicità

Denzel Dumfries non ci sarà neppure contro il Como. Come del resto si era intuito già nei giorni precedenti, l'esterno olandese non sarà in campo nella gara che l'Inter disputerà sabato alle 18 contro i lariani.

Dumfries non ha ancora recuperato dall'infortunio rimediato in Nazionale durante la sosta di metà novembre: un problema alla caviglia che lo ha costretto a saltare non solo il derby contro il Milan, ma anche le partite successive tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Anche contro il Como, dunque, Cristian Chivu dovrà decidere chi impiegare sulla fascia destra al posto del titolarissimo. Anche se la scelta, questa volta, sembra essere un pochino più facile rispetto alle precedenti partite.

  • LIVERPOOL NEL MIRINO

    Dumfries sta meglio, ma non è ancora tornato a lavorare in gruppo agli ordini di Chivu. Motivo per cui anche solo una convocazione per la gara contro il Como è completamente da scartare.

    Il prossimo avversario nerazzurro sarà il Liverpool, sfida di Champions League che si giocherà sempre a San Siro martedì prossimo. E proprio questa, come confermato anche dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, è la gara messa nel mirino da Dumfries.

    L'ex giocatore del PSV spera di essere quantomeno convocato per la Champions e, chissà, di mettere qualche minuto nelle gambe. Ma intanto dovrà prima tornare in gruppo, step che si augura di compiere nei prossimi giorni.

    • Pubblicità
  • FC Internazionale v Venezia FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    DIOUF HA CONVINTO

    Contro il Como, nel frattempo, dovrebbe toccare nuovamente a Andy Diouf. Il francese ha convinto nelle ultime uscite, nelle quali ha trovato finalmente spazio: contro il Pisa ha partecipato all'azione dello 0-2 di Lautaro Martinez, contro il Venezia in Coppa Italia ha segnato e sfiorato la doppietta.

    La naftalina in cui è stato lasciato per tutte le prime settimane stagionali sembra già un ricordo: l'ex giocatore del Lens è entrato a piedi uniti sulla Serie A, stupendo tutti e conquistando il tifo nerazzurro. Bellissimo il goal messo a segno col Venezia, al termine di una cavalcata da centrocampo e di un pregevole doppio scambio con Frattesi.

    "Sia che giochi a destra sia che giochi a sinistra, per me è lo stesso: io voglio giocare, aiutare la squadra e dare il massimo - ha detto Diouf dopo la gara di Pisa - Non ho problemi, mi interessa dare una mano. La mia posizione è quella di centrocampista centrale, a destra non ho mai giocato, ma faccio ciò che serve per aiutare la squadra".

    Diouf la sta aiutando, la squadra. Ma soprattutto sta aiutando Chivu a dirimere l'eterna questione del sostituto di Dumfries. Pochi dubbi: il grande favorito per giocare sulla destra contro il Como, e magari anche contro il Liverpool, è proprio il francese.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE ALTERNATIVE

    Le due alternative sono le solite: Carlos Augusto e Luis Henrique. Ma entrambi i brasiliani, per un motivo o per un altro, partono in seconda fila nelle gerarchie di Chivu per quanto riguarda il posto vacante sulla fascia destra.

    Che Carlos Augusto potesse faticare a destra era prevedibile, ma lui stesso ha fugato ogni dubbio con un paio di prestazioni sofferenti contro Milan e Atletico Madrid. Motivo per cui l'esperimento, almeno per ora, pare essere stato abbandonato. L'ex monzese serve altrove: da terzo di difesa e da esterno ma sulla corsia opposta, a sinistra.

    E Luis Henrique? Qualche segnale contro il Venezia lo ha dato anche lui. Ma era il Venezia, appunto: una squadra di Serie B che dopo un tempo era già sotto di tre reti. Quando è stato chiamato a sostenere impegni più probanti, l'ex Marsiglia ha quasi sempre deluso. Anche lui, a meno di sorprese, andrà in panchina contro il Como.

  • QUANDO TORNA DARMIAN

    Ci sarebbe anche Matteo Darmian, ma solo in linea teorica: anche l'ex parmense è attualmente ai box, proprio come Dumfries, anche se diversamente dal collega a impedirgli di giocare è un problema a un polpaccio.

    Guaio fisico delicato, che sta tenendo Darmian lontano dai campi di gioco ormai da ottobre e che sembra essere di difficile soluzione: inizialmente si pensava a un rientro in gruppo all'inizio di dicembre, ma ora il rientro è slittato alla metà del mese.

    Darmian, dunque, non ci sarà neppure contro il Como. Né in campo né in panchina. Stesso discorso per Liverpool e Genoa, le due avversarie che l'Inter affronterà in sequenza di tre giorni in tre giorni. Ma con un Diouf così, anche la sua assenza passa in secondo piano.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Como crest
Como
COM