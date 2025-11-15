Pubblicità
Sinner ATP FinalsGetty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Sinner in tv alle ATP Finals: oggi la sfida contro De Minaur a Torino, anche in chiaro e gratis

Jannik Sinner in semifinale alle ATP Finals di Torino contro De Minaur: come seguire la sfida in diretta tv e streaming, anche gratis.

Penultimo atto delle ATP Finals di Torino per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa: il prossimo passo sarà accedere alla finalissima contro uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime.

Avversario dell'altoatesino è Alex De Minaur, già affrontato dodici volte e sempre sconfitto: l'australiano si è qualificato come secondo nel girone che ha decretato l'eliminazione di Lorenzo Musetti, capace comunque di avere la meglio nello scontro diretto.

Di seguito tutte le info su come seguire la semifinale Sinner-De Minaur in diretta tv e streaming, anche gratis.

  • SINNER-DE MINAUR IN CHIARO E GRATIS?

    Sarà possibile assistere all'incontro in chiaro e dunque gratis per tutti, senza abbonamento.

    Basterà sintonizzarsi su Rai 2 oppure collegarsi sulla piattaforma RaiPlay per avviare la visione dell'evento.

  • IL CANALE PER GUARDARE SINNER OGGI

    Sinner-De Minaur si potrà guardare anche in abbonamento su Sky: il canale di riferimento, in questo caso, è Sky Sport Tennis.

    Streaming disponibile per tutti gli abbonati su Sky Go, mentre l'altra opzione è rappresentata da NOW: in tal caso bisognerà procedere con l'acquisto del 'Pass Sport'.

  • ORARIO SINNER-DE MINAUR

    Il confronto tra Sinner e De Minaur, valido per le ATP Finals di Torino, va in scena oggi 15 novembre a partire dalle ore 14:30.

    Sei ore più tardi sarà la volta dell'altra semifinale tra Alcaraz e Auger-Aliassime, da cui scaturirà il secondo e ultimo finalista.

  • QUANDO SI GIOCA LA FINALE DELLE ATP FINALS

    In caso di successo odierno, Sinner avrebbe modo di giocarsi la vittoria dell'edizione 2025 delle ATP Finals nella finalissima in programma domenica 16 novembre non prima delle ore 18.

