Dove vedere Sinner in tv alle ATP Finals: oggi la sfida contro De Minaur a Torino, anche in chiaro e gratis

Penultimo atto delle ATP Finals di Torino per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo conquistato un anno fa: il prossimo passo sarà accedere alla finalissima contro uno tra Alcaraz e Auger-Aliassime.

Avversario dell'altoatesino è Alex De Minaur, già affrontato dodici volte e sempre sconfitto: l'australiano si è qualificato come secondo nel girone che ha decretato l'eliminazione di Lorenzo Musetti, capace comunque di avere la meglio nello scontro diretto.

Di seguito tutte le info su come seguire la semifinale Sinner-De Minaur in diretta tv e streaming, anche gratis.