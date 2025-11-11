Dove vedere Sinner oggi in tv contro Zverev: ATP Finals stasera in chiaro, annunciato il canale

Battuto il canadese Auger-Aliassime, Sinner vuole ottenere il passaggio del turno nel secondo match del girone. Stasera il tennista italiano affronta il collega tedesco Zverev, anch'esso avversario nel proprio gruppo delle ATP Finals.

Ultimo impegno del 2025 per Sinner, il torneo ATP Finals di Torino potrebbe portare nuovamente allo scontro con il solito rivale Alcaraz, inserito nell'altro girone del torneo al pari di Musetti. Tanto che a seconda del secondo e del terzo match dei due gironi in semifinale potrebbe esserci un derby tutto italiano.

La notizia positiva per i tifosi di Sinner e del tennis è che la gara contro Zverev di questa sera è in diretta tv non solo in abbonamento, ma anche gratis e in chiaro per tutti.