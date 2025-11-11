Pubblicità
Pubblicità
Sinner ATP FinalsGetty Images
GOAL

Dove vedere Sinner oggi in tv contro Zverev: ATP Finals stasera in chiaro, annunciato il canale

Battuto Auger-Aliassime, Sinner scende in campo a Torino per la seconda gara: la diretta della gara odierna è gratis per tutti.

Pubblicità

Battuto il canadese Auger-Aliassime, Sinner vuole ottenere il passaggio del turno nel secondo match del girone. Stasera il tennista italiano affronta il collega tedesco Zverev, anch'esso avversario nel proprio gruppo delle ATP Finals.

Ultimo impegno del 2025 per Sinner, il torneo ATP Finals di Torino potrebbe portare nuovamente allo scontro con il solito rivale Alcaraz, inserito nell'altro girone del torneo al pari di Musetti. Tanto che a seconda del secondo e del terzo match dei due gironi in semifinale potrebbe esserci un derby tutto italiano.

La notizia positiva per i tifosi di Sinner e del tennis è che la gara contro Zverev di questa sera è in diretta tv non solo in abbonamento, ma anche gratis e in chiaro per tutti.

  • SINNER IN TV SU SKY E NOW

    Partiamo dalla diretta per gli abbonati Sky e NOW, che possono guardare la partita di oggi tra Sinner e Zverev su due canali.

    Il secondo match delle ATP Finals di questa sera è infatti disponibile in diretta tv e streaming (dunque anche su Sky Go) scegliendo Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis, ovvero i numeri 201 e 203.

    Sinner affronta Zverev questa sera dopo le 20:30, con l'orario di inizio che potrebbe slittare fino alle 21:00 a seconda della conclusione dei match precedenti di scena sullo stesso campo.

    • Pubblicità

  • SINNER OGGI IN TV SULLA RAI

    La Rai trasmette le ATP Finals e in particolare la partita odierna di Sinner contro il collega Zverev.

    Il canale scelto per Sinner-Zverev è stato annunciato: si tratta di Rai 2, dunque al secondo canale del digitale terrestre o al 102 via decoder di Sky.

    In streaming, invece, la diretta in chiaro e gratis della gara di Sinner è disponibile su Raiplay, servizio disponibile per chi ha effettuato la registrazione. Dopo aver inserito nome utente e password basta selezionare Rai 2. tra le dirette dell'app o del sito ufficiale.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'ULTIMA GARA DI SINNER

    Sinner concluderà il proprio girone nella giornata di giovedì 13 novembre, di fatto sfidando lo statunitense Ben Shelton.

    A seconda del punteggio ottenuto nel gruppo Sinner affronterà uno tra Musetti, Alcaraz, Fritz e De Minaur. 

    Musetti è stato battuto nel primo turno da Fritz, dunque nel cammino di Sinner potrebbe esserci proprio un altro giocatore USA dopo Ben Shelton.

  • L'AUSTRALIAN OPEN

    Sinner ha annunciato che non prenderà parte alla Coppa Davis, ragion per cui dopo le partite delle ATP Finals di Torino lavorerà per essere al megli in vista dell'Australian Open 2026.

    Campione in carica del torneo del Grande Slam, Sinner scenderà in campo a Melbourne, Australia, a metà gennaio.

    L'obiettivo sarà quello di difendere il titolo vinto nel 2024 e nel 2025, annate in cui Alcaraz si è fermato ai quarti di finale.

  • Pubblicità
    Pubblicità