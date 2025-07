Dove vedere Sinner oggi in tv contro Dimitrov: niente diretta in chiaro, si comincia nel pomeriggio

Sinner-Dimitrov, le info per vedere la gara degli ottavi di Wimbledon live in tv e streaming: in palio l'accesso ai quarti del torneo britannico.

L'avanzata di Jannik Sinner verso la finalissima di Wimbledon continua. Deciso ad ottenere un altro torneo del Grande Slam e rimanere numero uno al mondo, il tennista italiano affronta il bulgaro Dimitrov negli ottavi del torneo britannico, di cui Carlos Alcaraz è Campione in carica e favorito numero uno dopo aver battuto il collega altoetesino a Roma e a Roland Garros.

Prima di sfidare eventualmente Alcaraz in finale, però, Sinner deve superare Dimitrov, nonchè altri due avversari: questo pomeriggio il 23enne ritrova il collega bulgaro un anno dopo averlo affrontato e battuto in Francia, in quel Roland Garros che nell'ultima edizione è terminato con la leggendaria finale durata diverse ore contro Alcaraz.

Al pari del Mondiale per Club, della MotoGp, della Formula 1 e degli Europei femminili, Wimbledon è il grande evento sportivo di queste settimane. Un torneo che tutti vogliono vedere live, ma che a differenza di altri non è disponibile gratis e in chiaro per tutti.