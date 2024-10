Dove vedere Sinner-Medvedev domani in tv: orario e trasmissione degli Shanghai Masters del 10 ottobre

Sinner affronta Medvedev ai quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai in Cina: dove seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP Masters 1000 di Shanghai: il tennista numero uno al mondo è pronto a sfidare Daniil Medvedev ai quarti di finale.

Sinner è reduce dal successo per due set a zero sullo statunitense Shelton, dopo aver eliminato il giapponese Daniel e l'argentino Etcheverry.

Bilancio leggermente in favore di Medvedev, che conduce per 7-6: questo sarà il quinto incrocio tra i due nel 2024, con Sinner che ha vinto tre delle quattro sfide disputate.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati sul match del Masters 1000 di Shanghai in Cina tra Sinner e Medvedev: tutto ciò che c'è da sapere su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.