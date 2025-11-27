Getty Images Sport
Dove vedere Rangers-Braga oggi in tv, gratis: è la partita scelta per la diretta in chiaro
RANGERS-BRAGA DOVE VEDERLA STASERA
TV8, come di consueto, trasmette la partita del giovedì europeo.
Sull'ottavo canale del digitale terrestre è possibile vedere Rangers-Braga in diretta tv, ma la sfida è disponibile anche in streaming tramite il sito e l'app di TV8.
Si gioca alle 21:00, con entrambe in lotta per un posto negli ottavi o al massimo nei playoff per accedere agli stessi.
LA DIRETTA DELLE ITALIANE IN TV E STREAMING
Bologna, Fiorentina e Roma sono trasmesse in diretta tv e streaming tramite Sky, Sky Go e NOW: nessun live gratis e in chiaro per le italiane.
Le sfide, in particolare, sono disponibili su questi canali:
18.45 Roma-Midtjylland (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Bologna-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Fiorentina-AEK (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
GUIDA TV, DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE OGGI
18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Roma-Midtjylland (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Aston Villa-Young Boys (Europa League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.45 Viktoria Plzen-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Porto-Nizza (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Diretta Gol Europa League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Bologna-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
GUIDA TV, DOVE VEDERE LA CONFERENCE STASERA
18.45 Diretta Gol Conference League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Diretta Gol Conference League - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Fiorentina-AEK (Conference League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
