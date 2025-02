Dove vedere la Kings League Italia stasera in tv e streaming: oggi la prima giornata per Stallions, TRM e il resto del torneo

Dalle 17:00 alle 23:00 di oggi comincia la Kings League Italia: si parte con Black Lotus-Punchers, poi le altre cinque gare in diretta tv e streaming.

L'attesa è finita. Dalle 17:00 alle 23:00 di oggi, lunedì 3 febbraio 2025, si gioca la Kings League Italia: si comincia.

A Milano, in quel della Fonzies Arena, è di scena la prima giornata della Kings League, con partite previste ogni ora. Dopo il preshow delle 16:30 sarà la volta delle sei gare, in cui scenderanno in campo i protagonisti di TRM, Caesar, Boomes, Stallions e il resto dei team impegnati in questa prima edizione del torneo.

Stasera migliaia di giovani fans e nuovi interesserati tifosi della Kings rimarranno incollati davanti allo schermo per il torneo italiano: ci siamo.