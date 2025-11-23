Pubblicità
Calhanoglu Modric Inter Milan GFXGOAL
Francesco Schirru

Dove vedere lo spettacolo del Derby oggi in tv: Inter-Milan è arrivata

Su quale canale si può guardare Inter-Milan questa sera? Tutte le info sull'evento calcistico più importante della domenica, il Derby di Milano.

Inter o Milan? Milan o Inter? Al via alle 20:45, questa sera si gioca il Derby di Milano: spettacolo a San Siro. Dopo le vittorie di Napoli e Bologna, con la Roma di scena a Cremona, tocca alle due meneghine scendere in campo per concludere l'odierna domenica calcistica.

Separate da due punti, le due squadre sono nuovamente in lotta per vincere lo Scudetto, conquistato dall'Inter nel 2024 e dal Milan nel 2022. Un match fondamentale per la classifica, il morale, il dominio cittadino: tutti gli occhi d'Italia e del mondo calcistico sul capoluogo lombardo.

Una partita da seguire tutta d'un fiato in tv e streaming, attraverso il proprio schermo preferito.

  • INTER-MILAN STASERA IN CHIARO?

    Inter-Milan non è tra le partite trasmesse in chiaro da Dazn, servizio che propone tutta la Serie A in abbonamento, con alcune partite gratis per tutti.

    Nel 12esimo turno Fiorentina-Juventus è stata la gara disponibile anche per i non abbonati, previa registrazione gratuita al portale.

  • INTER-MILAN ANCHE SU SKY E NOW?

    Il Derby di questa sera è un'esclusiva Dazn, dunque non sarà disponibile su Sky e NOW.

    Per vedere Inter-Milan di oggi occorre avere un abbonamento a Dazn, così da seguire il pre-partita, tutta la gara di San Siro e naturalmente il post match con intervieste e approfondimenti.

    Il Derby milanese arriva sette mesi dopo l'ultimo incontro ufficiale andato in scena ad aprile, con il 3-0 in favore del Milan nel secondo match di semifinale che spalancò le porte alla finale di Coppa Italia (Bologna Campione).

  • IL DERBY SU SKY

    Chi ha attivato Zona DAZN può comunque seguire il Derby anche sul satellite, attraverso i canali Sky.

    Il canale, in particolare, è il numero 214, ovvero DAZN 1.

    Negli ultimi cinque incontri il Milan ha vinto due volte, mentre l'Inter ha conquistato l'ultimo successo nell'aprile 2024 (Milan-Inter). L'ultimo Inter-Milan vinto dai nerazzurri risale oramai al settembre 2023.

  • GUIDA TV: LE PARTITE IN PRIMA SERATA

    20.30 Lecco-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Sambenedettese-Pineto (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.45 Inter-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lille-Paris FC (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Elche-Real Madrid (Liga) - DAZN

    21.30 Rosario Central-Estudiantes (Playoff campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV

