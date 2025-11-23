Dove vedere lo spettacolo del Derby oggi in tv: Inter-Milan è arrivata

Inter o Milan? Milan o Inter? Al via alle 20:45, questa sera si gioca il Derby di Milano: spettacolo a San Siro. Dopo le vittorie di Napoli e Bologna, con la Roma di scena a Cremona, tocca alle due meneghine scendere in campo per concludere l'odierna domenica calcistica.

Separate da due punti, le due squadre sono nuovamente in lotta per vincere lo Scudetto, conquistato dall'Inter nel 2024 e dal Milan nel 2022. Un match fondamentale per la classifica, il morale, il dominio cittadino: tutti gli occhi d'Italia e del mondo calcistico sul capoluogo lombardo.

Una partita da seguire tutta d'un fiato in tv e streaming, attraverso il proprio schermo preferito.