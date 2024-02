Dove può arrivare l'Inter di Simone Inzaghi: perché la Champions League non può essere solo un sogno

Altra vittoria, altra prova di forza di un gruppo che conferma di essere maturato ulteriormente: chi può fermare l'Inter?

Al 45' di Roma-Inter, i social sono una trincea. I tifosi di Juventus e Milan sostengono, sulla scorta di quanto affermato da Daniele De Rossi alla vigilia, che effettivamente i nerazzurri possono essere sconfitti. Qualcun altro, tra i tifosi dell'Inter, accusa Simone Inzaghi di aver preparato male la partita: c'è chi dice che Marcus Thuram è "cotto". Che Denzel Dumfries lasciato in panchina per motivi che, stando ai social, sarebbero riconducibili al rinnovo, è una follia.

Se non si comprende la reale dimensione del primo tempo dei giallorossi, forse conviene rileggere queste righe diverse volte: perché per il resto, riguardo tutto ciò che succede al rientro dagli spogliatoi, c'è una sola spiegazione possibile. Questa Inter, quella vista nella seconda frazione, non è "battibile". Al netto di quello che sostiene De Rossi.

E allora viene lecito chiedersi dove possa arrivare la formazione di Simone Inzaghi, all'Olimpico rappresentata in panchina da Massimiliano Farris. A costa, insomma, può ambire ancora, oltre a uno Scudetto che si sta cucendo, giornata dopo giornata, sul petto.