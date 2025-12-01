Doppio tocco di Mateta su rigore in Crystal Palace-Manchester United: in Premier League applicata per la prima volta la nuova regola Ifab

Il rigore assegnato al Crystal Palace contro il Manchester United nell'ultimo week-end di Premier League è entrato nella storia per un motivo piuttosto singolare: Jean-Philippe Mateta ha segnato, ma il VAR ha ravvisato un doppio tocco dell'attaccante francese ed il penalty è stato fatto ribattere.

È la prima applicazione in una grande lega della nuova regola Ifab, nata dopo il discusso episodio che aveva coinvolto Julian Alvarez in Champions League nel derby di Madrid contro il Real dello scorso 12 marzo.