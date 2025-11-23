Dal doppio miracolo nel primo tempo al rigore parato a Calhanoglu: Maignan è l'eroe del derby tra Inter e Milan

È vero: la rete di Pulisic ha indirizzato la partita e si è rivelata decisiva ai fini del risultato. Ma è innegabile che il vero eroe della serata sia Maignan.

Le parate del portiere francese non solo hanno tenuto in vita il Milan nel primo tempo e salvato il risultato nella ripresa, ma hanno anche infuso sicurezza all’intero reparto difensivo, rinfrancato dalla leadership del proprio numero uno.

Non a caso, al fischio finale, tutti i compagni si sono precipitati ad abbracciarlo, consapevoli che una larga parte del merito di questi tre punti porta proprio il suo nome.