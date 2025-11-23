Dal doppio miracolo nel primo tempo al rigore parato a Calhanoglu: Maignan è l'eroe del derby tra Inter e Milan

C'era grande attesa per il derby di Milano tra Inter e Milan: dalla sfida tra le coppie ritrovate Thuram-Lautaro e Leao-Pulisic, fino al duello in mediana tra Calhanoglu e Modric.
Alla fine, però, l’uomo della serata è stato un portiere, quello in maglia rossonera: Mike Maignan.
Il francese - al pari, se non oltre, di Pulisic, autore del goal partita - è stato il vero protagonista del match, grazie a due parate decisive nel primo tempo e alla respinta sul rigore calciato dal centrocampista turco nella ripresa, intervento che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita.