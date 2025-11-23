Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Calhanoglu Maignan Inter MilanGetty Images
Michael Baldoin

Dal doppio miracolo nel primo tempo al rigore parato a Calhanoglu: Maignan è l'eroe del derby tra Inter e Milan

Il portiere francese è il grande protagonista del derby di Milano: parate da fenomeno e un rigore neutralizzato ad uno specialista come Calhanoglu regalano al Milan tre punti pesantissimi.

Pubblicità

C'era grande attesa per il derby di Milano tra Inter e Milan: dalla sfida tra le coppie ritrovate Thuram-Lautaro e Leao-Pulisic, fino al duello in mediana tra Calhanoglu e Modric.

Alla fine, però, l’uomo della serata è stato un portiere, quello in maglia rossonera: Mike Maignan.

Il francese - al pari, se non oltre, di Pulisic, autore del goal partita - è stato il vero protagonista del match, grazie a due parate decisive nel primo tempo e alla respinta sul rigore calciato dal centrocampista turco nella ripresa, intervento che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita.

  • Maignan 2-1Getty Images

    DOPPIO MIRACOLO SU THURAM E LAUTARO NEL PRIMO TEMPO

    Il portiere francese mette in chiaro fin dai primi minuti che sarà lui il protagonista della serata: da quelle parti non si passa.

    Dopo appena quattro minuti, Thuram anticipa Gabbia in area e colpisce di testa, imprimendo velocità al pallone grazie al rimbalzo. Maignan, però, sfodera un grande riflesso, respinge e poi blocca in un secondo tempo.

    Nel finale della prima frazione è ancora Super Mike a salvare il Milan: Thuram fa da sponda di testa in area per il destro di prima intenzione di Lautaro, e il francese si allunga togliendo il pallone dalla linea di porta, deviandolo con l’aiuto del palo.

    • Pubblicità

  • NEUTRALIZZATO IL RIGORE DI CALHANOGLU NELLA RIPRESA

    Il rigore parato nella ripresa è l’emblema di una serata perfetta.

    Dal dischetto si presenta uno specialista come Calhanoglu, che in carriera ha realizzato 53 rigori su 60 tentati.

    Maignan sceglie un posizionamento particolare, leggermente decentrato verso destra per provare a destabilizzare l’avversario, poi aspetta il momento giusto, accenna una finta e respinge la conclusione dell’ex Milan. 

    Per il turco si tratta del secondo errore dagli undici metri in Serie A, dopo quello contro il Napoli nel novembre 2024, quando però colpì il palo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Maignan Inter MilanGetty Images

    L'UOMO COPERTINA DEL DERBY

    È vero: la rete di Pulisic ha indirizzato la partita e si è rivelata decisiva ai fini del risultato. Ma è innegabile che il vero eroe della serata sia Maignan.

    Le parate del portiere francese non solo hanno tenuto in vita il Milan nel primo tempo e salvato il risultato nella ripresa, ma hanno anche infuso sicurezza all’intero reparto difensivo, rinfrancato dalla leadership del proprio numero uno.

    Non a caso, al fischio finale, tutti i compagni si sono precipitati ad abbracciarlo, consapevoli che una larga parte del merito di questi tre punti porta proprio il suo nome.

  • L'IMPORTANZA DEL RINNOVO: IL MILAN DEVE BLINDARE MAIGNAN

    Mancano sette mesi alla naturale scadenza del contratto di Maignan, e il tempo stringe, alimentando l’ansia nei tifosi rossoneri.

    Oggi più che mai il Milan ha bisogno di trovare un accordo per rinnovare con il portiere francese, che anche nel derby ha dimostrato di essere, quando è in giornata, tra i migliori al mondo nel suo ruolo.

    Resta da vedere se la prestazione contro l'Inter cambierà definitivamente le carte in tavola, ma è chiaro che i rossoneri devono blindare il loro numero uno tra i pali per continuare a competere ai massimi livelli a lungo termine.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA HA DETTO MAIGNAN DOPO IL DERBY

    Mike Maignan è stato premiato come MVP al termine di Inter-Milan e ha parlato ai microfoni di DAZN.

    "La parata preferita? Tutte. Ognuna era importante per tenere la porta inviolata. Abbiamo sofferto tutti insieme, quando giochiamo così possiamo fare risultati positivi. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare” ha dichiarato il francese.

Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN
Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL