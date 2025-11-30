Pubblicità
Donsah BolognaGetty Images
Stefano Silvestri

Donsah riparte dall'Ostiamare di De Rossi: ufficiale l'ingaggio dell'ex Cagliari e Bologna

Godfred Donsah, oggi ventinovenne, resta in Serie D dopo l'esperienza con il Chieti: ha firmato con l'Ostiamare, club il cui azionista di maggioranza è Daniele De Rossi.

Ma voi ve lo ricordate Godfred Donsah? Lui, il centrocampista ghanese che per diversi anni si è messo in mostra in Serie A, attirando pure le attenzioni della Juventus. Bene: da qualche ora è un nuovo giocatore dell'Ostiamare.

Il trasferimento fa notizia per diverse ragioni: intanto perché Donsah non ha ancora compiuto 30 anni (ne ha 29), eppure le stagioni della A sembrano lontanissime, e poi perché l'Ostiamare è legata a un volto particolarmente noto del calcio italiano e mondiale.

L'azionista di maggioranza del club laziale è infatti Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa. Il quale, ora, potrà contare su un rinforzo dal passato glorioso per la sua "seconda" squadra.

  • L'ANNUNCIO DELL'OSTIAMARE

    L'Ostiamare ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale l'arrivo di Donsah, che ha trascorso i primi mesi stagionali nel Chieti, altra formazione di Serie D.

    "L’Ostiamare ufficializza l’arrivo di Godfred Donsah. Il centrocampista arriva all’Anco Marzio dopo una prima parte di stagione in cui ha difeso i colori del Chieti. Il tecnico David D’Antoni abbraccia così il suo nuovo giocatore che impreziosisce ulteriormente lo scacchiere tattico a sua disposizione. Il classe ‘96 diventa biancoviola dopo una carriera in cui ha calcato i massimi palcoscenici del calcio italiano. Per lui 89 presenze in Serie A con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Bologna, oltre a quelle in Serie B, Jupiler Pro League in Belgio e Süper Lig in Turchia. Godfred Donsah è già a disposizione del tecnico pronto ad unirsi agli allenamenti con i suoi nuovi compagni".

  • GLI ANNI IN SERIE A

    Portato nel calcio italiano da Palermo e Verona, Donsah ha esordito in Serie A con la maglia dell'Hellas nella stagione 2013/2014. Ma è tra Cagliari e Bologna che il centrocampista ghanese si mette in mostra, tanto che nel 2015, prima del passaggio da una rossoblù all'altra, pare fatta per il trasferimento alla Juventus.

    Dopo l'Emilia, però, la carriera di Donsah si blocca. Il calciatore lascia l'Italia e va a giocare tra Belgio e Turchia. Nel 2021/22 ecco un'altra esperienza nel nostro paese, ma in Serie B, a Crotone.

    Nel 2024 ecco addirittura la discesa in Serie D: ad aprirgli le porte è il Chieti, che dopo la negativa esperienza turca lo veste di neroverde dandogli le chiavi del centrocampo. Fino all'approdo all'Ostiamare.

  • GIOCHERÀ PER DE ROSSI

    L'Ostiamare, come detto, è di proprietà di Daniele De Rossi. A gennaio l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale ha acquistato la maggioranza delle quote di un club che per lui rappresenta parecchio: è stato il suo primo da calciatore, prima dell'approdo in giallorosso.

    Attualmente i laziali sono primi nel girone F della Serie D, con ottime possibilità di salire in Serie C: nelle prime 14 giornate hanno collezionato 12 vittorie e due pareggi mettendo assieme 38 punti, anche se oggi sono stati fermati in casa dal Notaresco (0-0).

