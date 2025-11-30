Donsah riparte dall'Ostiamare di De Rossi: ufficiale l'ingaggio dell'ex Cagliari e Bologna

L'Ostiamare, come detto, è di proprietà di Daniele De Rossi. A gennaio l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale ha acquistato la maggioranza delle quote di un club che per lui rappresenta parecchio: è stato il suo primo da calciatore, prima dell'approdo in giallorosso.

Attualmente i laziali sono primi nel girone F della Serie D, con ottime possibilità di salire in Serie C: nelle prime 14 giornate hanno collezionato 12 vittorie e due pareggi mettendo assieme 38 punti, anche se oggi sono stati fermati in casa dal Notaresco (0-0).