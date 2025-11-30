Donsah riparte dall'Ostiamare di De Rossi: ufficiale l'ingaggio dell'ex Cagliari e Bologna

Ma voi ve lo ricordate Godfred Donsah? Lui, il centrocampista ghanese che per diversi anni si è messo in mostra in Serie A, attirando pure le attenzioni della Juventus. Bene: da qualche ora è un nuovo giocatore dell'Ostiamare.
Il trasferimento fa notizia per diverse ragioni: intanto perché Donsah non ha ancora compiuto 30 anni (ne ha 29), eppure le stagioni della A sembrano lontanissime, e poi perché l'Ostiamare è legata a un volto particolarmente noto del calcio italiano e mondiale.
L'azionista di maggioranza del club laziale è infatti Daniele De Rossi, attuale allenatore del Genoa. Il quale, ora, potrà contare su un rinforzo dal passato glorioso per la sua "seconda" squadra.