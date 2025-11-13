I diffidati dell'Italia: chi rischia di non giocare i playoff con un'altra ammonizione

L'Italia si appresta a chiudere il percorso nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Gli azzurri, dopo la Moldavia, affronteranno la Norvegia (domenica alle 20:45) a San Siro.
Gli azzurri dovranno sferrare l'assalto al pass giocando i playoff, visto che la differenza dei goal fatti e subìti rispetto a quella degli scandinavi è abissale e ciò impedirà alla nostra Nazionale di concludere al primo posto il Gruppo I.
Ecco perché assume grande importanze l'elenco dei giocatori diffidati che, con un cartellino giallo nel match contro la Norvegia, salterebbero i playoff.