I diffidati dell'Italia: chi rischia di non giocare i playoff con un'altra ammonizione

Gattuso non ha invece fatto riferimento alla gestione degli altri due diffidati, ovvero Cambiaso e Frattesi. L'esterno della Juventus ha giocato titolare (così come Tonali) contro la Moldavia, mentre Frattesi è subentrato dalla panchina. Se uno di loro avesse preso un giallo questa sera allora avrebbe saltato la partita contro la Norvegia, ma ora il rischio sarebbe quello di saltare i playoff. Il ct, nel caso, dovrà dunque valutare se tenere fuori anche loro contro la Norvegia.