Tonali Italia 2025 26 desktopGetty Images
Andrea Ajello

I diffidati dell'Italia: chi rischia di non giocare i playoff con un'altra ammonizione

L'Italia dovrà guadagnarsi la qualificazione ai Mondiali attraverso i playoff: chi li salterebbe in caso di ammonizione nell'ultima partita contro la Norvegia? L'elenco dei diffidati.

L'Italia si appresta a chiudere il percorso nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Gli azzurri, dopo la Moldavia, affronteranno la Norvegia (domenica alle 20:45) a San Siro.

Gli azzurri dovranno sferrare l'assalto al pass giocando i playoff, visto che la differenza dei goal fatti e subìti rispetto a quella degli scandinavi è abissale e ciò impedirà alla nostra Nazionale di concludere al primo posto il Gruppo I.

Ecco perché assume grande importanze l'elenco dei giocatori diffidati che, con un cartellino giallo nel match contro la Norvegia, salterebbero i playoff. 

  • I DIFFIDATI DELL'ITALIA

    Nella rosa dei convocati azzurri ci sono tre giocatori diffidati, che con un'altra ammonizione salterebbero la prossima partita dell'Italia. Ecco chi sono:

    • Andrea Cambiaso
    • Davide Frattesi
    • Sandro Tonali
  • TONALI NON GIOCHERÀ ITALIA-NORVEGIA

    Visto che la sfida tra Italia e Norvegia non sarà decisiva per il primo posto, Tonali non scenderà in campo nell'ultima partita delle qualificazioni. 

    Lo ha già annunciato Gattuso in conferenza stampa, sottolineando come non sarà rischiato proprio per evitare di perderlo ai playoff, scenario che avverrebbe se Tonali prendesse un'ammonizione contro Haaland e soci. 

  • CAMBIASO E FRATTESI RISCHIATI?

    Gattuso non ha invece fatto riferimento alla gestione degli altri due diffidati, ovvero Cambiaso e Frattesi. L'esterno della Juventus ha giocato titolare (così come Tonali) contro la Moldavia, mentre Frattesi è subentrato dalla panchina.  Se uno di loro avesse preso un giallo questa sera allora avrebbe saltato la partita contro la Norvegia, ma ora il rischio sarebbe quello di saltare i playoff. Il ct, nel caso, dovrà dunque valutare se tenere fuori anche loro contro la Norvegia.