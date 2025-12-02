Pubblicità
Andrea Ajello

Di Gregorio rischia il posto nella Juventus? Le gerarchie in porta con Perin e la spiegazione di Spalletti

Possono cambiare le gerarchie in porta nella Juventus o Di Gregorio sarà ancora il portiere titolare? Spalletti ha fatto chiarezza tra l'ex Monza e Perin. La situazione e gli scenari futuri.

Sempre di più si vedono squadre che alternano i portieri quando ne hanno due di alto livello a disposizione. E sicuramente la Juventus può contare su due ottimi portieri da anni.

Prima c'era la coppia Szczesny-Perin, dall'anno scorso invece il polacco è stato sostituito da Michele Di Gregorio che ha preso la titolarità fin da subito. Nelle ultime due giornate però ha giocato Perin anche se Luciano Spalletti ha evidenziato come ci fosse anche un problema fisico per Di Gregorio. 

Perin si è dimostrato ancora una volta affidabile mentre non sono mancate alcune critiche in questa stagione nei confronti dell'ex Monza. Possono cambiare quindi le gerarchie in porta nella Juventus? 

  • PERCHÈ DI GREGORIO NON HA GIOCATO LE ULTIME PARTITE

    Sia contro il Bodo Glimt in Champions League che poi con il Cagliari  in Serie A è toccato a Perin difendere la porta bianconera. Se non sorprendeva la scelta in Champions nell'ottica di un turno di riposo come già avvenuto in passato, aveva invece fatto scattare l'"allarme" l'esclusione di Di Gregorio con il Cagliari per la seconda volta consecutiva.

    Spalletti però ha spiegato la scelta: "Ha avuto una piccola gastroenterite in questi giorni, era una forzatura perché aveva solo un giorno di lavoro". Dietro la panchina di Di Gregorio quindi questo problema fisico. 

  • DI GREGORIO TITOLARE IN COPPA ITALIA

    In Coppa Italia contro l'Udinese Di Gregorio si riprenderà la titolarità come ha annunciato in conferenza stampa Spalletti. Anche perché non sarà Perin, fuori dai convocati per un piccolo affaticamento muscolare. 

  • GERARCHIE IN PORTA: LA SPIEGAZIONE DI SPALLETTI

    "Per me è facile. Io devo essere aperto a sentire e a vedere ciò che succede giorno dopo giorno in campo. Di Gregorio per me per il momento è titolare. Poi continuo ad ascoltare le belle parate che si fanno anche negli altri portieri", ha dichiarato Spalletti sulle gerarchie in porta. Il tecnico ha anche elogiato Perin: "Per me è importante anche come uomo di spogliatoio, è un influencer dello spogliatoio, lo seguono, lo sentono, è uno di quelli che parla. MI sento anche di dire a Di Gregorio che per me in questo momento è lui il titolare. Mi piace avere un Mattia collaboratore in questa maniera qui".

  • PERCHÈ DI GREGORIO RISCHIA IL POSTO

    Spalletti quindi ha dato fiducia a Di Gregorio con le parole ma una fiducia non a prescindere. Semmai che dipenderà da quello che dirà il campo. Il tecnico ha usato la parola "al momento" per confermare la titolarità del portiere, segnale quindi che le cose potrebbero anche cambiare nel corso della stagione. Perin d'altronde è lì proprio per questo e Spalletti  lo apprezza per le qualità non solo come portiere ma anche come uomo di spogliatoio e per la sua leadership, caratteristica di cui la Juventus non ha in abbondanza. 

