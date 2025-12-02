Di Gregorio rischia il posto nella Juventus? Le gerarchie in porta con Perin e la spiegazione di Spalletti

Sempre di più si vedono squadre che alternano i portieri quando ne hanno due di alto livello a disposizione. E sicuramente la Juventus può contare su due ottimi portieri da anni.
Prima c'era la coppia Szczesny-Perin, dall'anno scorso invece il polacco è stato sostituito da Michele Di Gregorio che ha preso la titolarità fin da subito. Nelle ultime due giornate però ha giocato Perin anche se Luciano Spalletti ha evidenziato come ci fosse anche un problema fisico per Di Gregorio.
Perin si è dimostrato ancora una volta affidabile mentre non sono mancate alcune critiche in questa stagione nei confronti dell'ex Monza. Possono cambiare quindi le gerarchie in porta nella Juventus?