Di Gregorio rischia il posto nella Juventus? Le gerarchie in porta con Perin e la spiegazione di Spalletti

"Per me è facile. Io devo essere aperto a sentire e a vedere ciò che succede giorno dopo giorno in campo. Di Gregorio per me per il momento è titolare. Poi continuo ad ascoltare le belle parate che si fanno anche negli altri portieri", ha dichiarato Spalletti sulle gerarchie in porta. Il tecnico ha anche elogiato Perin: "Per me è importante anche come uomo di spogliatoio, è un influencer dello spogliatoio, lo seguono, lo sentono, è uno di quelli che parla. MI sento anche di dire a Di Gregorio che per me in questo momento è lui il titolare. Mi piace avere un Mattia collaboratore in questa maniera qui".