Dele Alli è tornato a giocare col Como e ha ritrovato il sorriso: ora può anche sognare

Il centrocampista del Como è stato espulso al debutto contro il Milan, ma è pronto a tornare per rimediare all'errore e riprendersi tutto.

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo continua sotto

L'articolo prosegue qui sotto

Quando è stato sostituito all'intervallo del pareggio per 0-0 tra il Besiktas e l'Antalyaspor nel febbraio 2023, Dele Alli non aveva idea che sarebbero passati più di due anni prima di rimettere piede su un campo.

Uno strappo muscolare pose fine al suo periodo di prestito a Istanbul, dopo di che si fece ricoverare in clinica per curare la sua dipendenza da sonniferi. Una volta ripresosi mentalmente, Dele ha cercato di tornare in forma prima della fine del suo contratto con l'Everton, che scadeva nell'estate del 2024, ma non ci è riuscito, rimanendo svincolato solo pochi anni dopo essere stato considerato uno dei giovani giocatori più preziosi del calcio.

Al termine di mesi di speculazioni, il Como è diventato il suo nuovo club dopo un breve periodo di prova subito dopo Natale. C'era ancora del lavoro da fare per scrollarsi di dosso l'inevitabile ruggine, ma dopo diverse settimane di allenamento e preparazione, era pronto per giocare.

Dieci minuti dopo il suo debutto, Dele ha ricevuto un cartellino rosso contro il Milan, espulso dopo un controllo VAR per un fallo sul suo amico, Ruben Loftus-Cheek.

Scontato il turno di squalifica, ora può tornare in campo, di nuovo, contro il Monza ultimo in classifica. E non potrà andare peggio della sua ultima apparizione.