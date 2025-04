Declan Rice è l'erede di Patrick Vieira all'Arsenal: qualità, carattere e carisma per diventare una leggenda assoluta

Grazie a due incredibili calci di punizione contro il Real Madrid, il valore di Rice non è mai stato così alto, eppure può ottenere molto di più.

Per diversi anni dopo la sua partenza, all'Arsenal è stato continuamente detto che dovevano trovare un vero successore di Patrick Vieira.

Il centrocampista e capitano di lunga data ha scelto di lasciare solo un anno dopo la famosa stagione degli "Invincibles" dei Gunners, trasferendosi alla Juventus poco prima dello scandalo Calciopoli, che avrebbe portato alla retrocessione dei bianconeri.

In realtà il posto di Vieira per qualche anno fu preso da un giocatore diverso ma altrettanto forte, ovvero Cesc Fabregas. E poi come si fa a sostituire uno dei migliori giocatori della sua generazione in un'epoca non certo florida?

L'Arsenal ha dovuto aspettare quasi vent'anni per acquisire un degno erede di Vieira, che è costato 105 milioni di sterline. Stiamo parlando di Declan Rice, capitano del West Ham e membro della nazionale inglese. Il prezzo da pagare non è stato un problema e Rice ha dimostrato di valere ogni centesimo da quando ha lasciato l'East London per il nord.

Rice ha raggiunto i vertici e segnerà una generazione di tifosi dell'Arsenal. L'eredità che sta lasciando è quasi leggendaria.