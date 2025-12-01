Decisivo e più veloce di Mbappé, Aubameyang è il leader del Marsiglia: "Diventa più giovane settimana dopo settimana"

Aubameyang, schierato in 12 partite di Ligue 1, ha dato un contributo diretto in 11 di queste (cinque goal, sei assist), superato in Francia solo dal compagno di squadra Mason Greenwood (13). Recentemente ha brillato in Champions League, dove ha ribaltato lo 0-1 contro il Newcastle con una doppietta che ha portato l'OM alla vittoria. Vanta sei partecipazioni dirette (tre reti, tre assist) in cinque partite del girone e è al secondo posto nella classifica marcatori.

"È in ottima forma e on deve più dimostrare nulla a nessuno. L'unico difetto è la sua età, 36 anni. Spero che possa giocare ancora per dieci anni, perché è un campione davvero straordinario", ha esultato De Zerbi. L'Equipe ha titolato: "Diventa più giovane settimana dopo settimana".

Che Aubameyang potesse avere un impatto così forte al suo ritorno a Marsiglia non era certo scontato. Ma già nel 2023/24, dopo tornato in Ligue 1 dopo dieci anni all'estero, aveva totalizzato 41 partecipazioni ai goal della squadra (30 reti personali e 11 assist) in 51 partite ufficiali.