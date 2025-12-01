Pubblicità
TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-NANTESAFP
Jochen Tittmar

Decisivo e più veloce di Mbappé, Aubameyang è il leader del Marsiglia: "Diventa più giovane settimana dopo settimana"

A 36 anni, l'ex attaccante di Borussia Dortmund e Arsenal sta avendo un rendimento eccezionale all'OM. De Zerbi gli ha affidato un ruolo centrale: "È un campione".

"Forse non è stata la scelta migliore, ma tutti sanno che Auba è pazzo. E sì, io sono pazzo!", scriveva Pierre-Emerick Aubameyang su Instagram nel gennaio del 2018, poco dopo essere passato dal Borussia Dortmund all'Arsenal in cambio di 63,75 milioni di euro.

Il gabonese voleva raggiungere il livello successivo della sua carriera trasferendosi in Premier League. E poi ha giocato per Barcellona e Chelsea, prima del ritorno al Marsiglia inframezzato da un'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Qadsiah.

Oggi Aubameyang sta vivendo un momento particolarmente prolifico. Dopo 14 partite di Ligue 1, l'OM è di De Zerbi è in piena lotta per il titolo. E con 35 goal vanta inoltre il miglior attacco del campionato. Anche grazie al rendimento del proprio attaccante.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    "UN GRANDE CAMPIONE"

    Aubameyang, schierato in 12 partite di Ligue 1, ha dato un contributo diretto in 11 di queste (cinque goal, sei assist), superato in Francia solo dal compagno di squadra Mason Greenwood (13). Recentemente ha brillato in Champions League, dove ha ribaltato lo 0-1 contro il Newcastle con una doppietta che ha portato l'OM alla vittoria. Vanta sei partecipazioni dirette (tre reti, tre assist) in cinque partite del girone e è al secondo posto nella classifica marcatori.

    "È in ottima forma e on deve più dimostrare nulla a nessuno. L'unico difetto è la sua età, 36 anni. Spero che possa giocare ancora per dieci anni, perché è un campione davvero straordinario", ha esultato De Zerbi. L'Equipe ha titolato: "Diventa più giovane settimana dopo settimana".

    Che Aubameyang potesse avere un impatto così forte al suo ritorno a Marsiglia non era certo scontato. Ma già nel 2023/24, dopo tornato in Ligue 1 dopo dieci anni all'estero, aveva totalizzato 41 partecipazioni ai goal della squadra (30 reti personali e 11 assist) in 51 partite ufficiali.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    NON SOLO FINALIZZATORE

    Aubameyang, però, aveva trascorso lo scorso anno in Arabia Saudita con l'Al-Qadsiah, squadra neopromossa, con grande disappunto di De Zerbi. Il Marsiglia lo ha lasciato andare a malincuore, permettendogli di guadagnare nel deserto 20 milioni di euro netti all'anno, lo stipendio più alto della sua carriera.

    Lì, l'81 volte nazionale ha segnato 21 goal in 36 partite ufficiali. Ed è sorprendente quanto facilmente sia riuscito a passare dal livello della Saudi Pro League, con le sue temperature spesso molto elevate, al massimo livello europeo dopo la risoluzione del contratto con l'Al-Qadsiah. "La sua partenza ci ha danneggiato - ha detto De Zerbi - È ancora in forma. La squadra ora beneficia di un Aubameyang più maturo".

    Questa maturità si riflette in campo anche attraverso un cambiamento di posizione. De Zerbi ha assegnato ad Aubameyang un nuovo ruolo: più mobilità, più responsabilità, più leadership. All'OM, insomma, il gabonese non è più solo il semplice goleador che era al Dortmund o all'Arsenal.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PARIS FCAFP

    PIÙ VELOCE DI MBAPPÉ E FRIMPONG

    Ora Aubameyang gioca più arretrato, si lascia cadere in profondità, partecipa alla costruzione del gioco e manda a segno i suoi compagni. In pratica, influenza l'intero gioco offensivo della squadra. "De Zerbi pretende molto da lui - ha recentemente dichiarato il suo ex allenatore della nazionale gabonese, Patrice Neveu, a La Provence - È ancora un bomber, ma allo stesso tempo è diventato un giocatore chiave e un eccellente assistman".

    Ma Aubameyang, primo nella classifica dei marcatori di tutti i tempi dell'Europa League con 34 goal in 62 partite, sta dimostrando di non aver perso il killer instinct davanti alla porta nelle situazioni decisive. 12 gol e 9 assist in 20 partite stagionali tra club e nazionale parlano chiaro. E questo nonostante l'ex Arsenal abbia attraversato un periodo di stasi di circa sei settimane tra la fine di settembre e l'inizio di novembre.

    Ma ciò che è ancora più impressionante è che Aubameyang non ha perso nulla della propria velocità esorbitante. In Champions League ha corso a 35,8 km/h, il quarto miglior valore di questa stagione. Kylian Mbappé e Jeremie Frimpong, rispettivamente più giovani di dieci e dodici anni, hanno corso più lentamente di lui.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PARIS FCAFP

    "UN GIOCATORE COMPLETO"

    Aubameyang ha un contratto con l'OM fino al 2027 e il suo rapido ritorno si è finora rivelato molto vantaggioso per il club. De Zerbi lo ha definito "un acquisto molto importante, è un giocatore completo".

    Il bomber si trova bene nella città portuale: "Quando il Marsiglia mi ha chiamato, è stata una decisione inevitabile, dettata dal cuore", ha dichiarato dopo il suo ritorno estivo.

    Spezzare il dominio del PSG - negli ultimi 13 anni ci sono riusciti solo Monaco e Lille nel 2017 e nel 2021) - rimane per ora un punto interrogativo nonostante il buon avvio stagionale del Marsiglia. Ma sarebbe senza dubbio il coronamento perfetto per lui, il ragazzo pazzo.

  • I DATI DELLA CARRIERA DI AUBAMEYANG

    PeriodoClubPartite ufficialiGoalAssist
    2008-2011 Milan---
    2008-2009 Dijon (prestito)39102
    2009-2010 Lille (prestito)2422
    2010-2011 Monaco (prestito) 2323
    2011-2013 Saint-Etienne974121
    2013-2018 Borussia Dortmund21314136
    2018-2022 Arsenal1639221
    2022 Barcellona24131
    2022-2023 Chelsea2131
    2023-2024 Marsiglia 513011
    2024-2025 Qadsiah FC36213
    dal 2025Marsiglia1789
