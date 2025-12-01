Decisivo e più veloce di Mbappé, Aubameyang è il leader del Marsiglia: "Diventa più giovane settimana dopo settimana"

"Forse non è stata la scelta migliore, ma tutti sanno che Auba è pazzo. E sì, io sono pazzo!", scriveva Pierre-Emerick Aubameyang su Instagram nel gennaio del 2018, poco dopo essere passato dal Borussia Dortmund all'Arsenal in cambio di 63,75 milioni di euro.
Il gabonese voleva raggiungere il livello successivo della sua carriera trasferendosi in Premier League. E poi ha giocato per Barcellona e Chelsea, prima del ritorno al Marsiglia inframezzato da un'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Qadsiah.
Oggi Aubameyang sta vivendo un momento particolarmente prolifico. Dopo 14 partite di Ligue 1, l'OM è di De Zerbi è in piena lotta per il titolo. E con 35 goal vanta inoltre il miglior attacco del campionato. Anche grazie al rendimento del proprio attaccante.