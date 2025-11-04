De Zerbi infiamma la vigilia di Champions: "Sono bresciano, con l'Atalanta è un derby"

"L'Atalanta sempre stata forte ed è difficile per tutti giocarci contro. Non casco del tranello dell’Atalanta in crisi: ha perso solo due volte, a Parigi e a Udine. Magari la classifica non è ottimale, ma ho visto la partita col Milan e meritava di vincere, perché ha giocatori forti e un allenatore forte, è una squadra valida. Due anni fa l’Atalanta dopo aver pareggiato per 1-1 qui vinse l’Europa League, la squadra era in un momento magico. Ora speriamo che sia un’altra partita. Giochiamo in casa, purtroppo non avremo un ritorno a Bergamo, speriamo di far valere il fattore interno".