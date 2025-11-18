De Siervo al Social Football Summit: "La Champions League rende meno attraente il nostro campionato"

Durante il Social Football Summit di Torino, svoltosi all’Allianz Stadium, casa della Juventus, è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.
De Siervo ha affrontato nuovamente le principali problematiche del nostro campionato, con particolare attenzione alla delicata sostenibilità economica.
Come riportato da Sky Sport, uno dei motivi del calo di popolarità all’estero è legato alla principale competizione europea: “È la Champions League ad aver reso meno popolare il nostro campionato all’estero.”