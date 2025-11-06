Pubblicità
De Rossi RomaGetty
Michael Baldoin

De Rossi è squalificato: non sarà in panchina per Genoa-Fiorentina, esordio rinviato

L'ex tecnico della Roma torna ad allenare in Serie A, questa volta sulla panchina del Genoa. De Rossi subentra a Vieira alla guida dei rossoblù, ma non potrà essere in panchina nella sfida contro la Fiorentina di domenica 9 novembre a causa di una squalifica.

Daniele De Rossi torna finalmente ad allenare in Serie A, dopo l’esperienza sulla panchina della Roma tra gennaio e settembre 2024.

L’ex giallorosso prende il posto di Patrick Vieira alla guida del Genoa, con l’obiettivo di risollevare una squadra alle prese con una classifica complicata dopo un avvio di stagione difficile.

De Rossi, però, dovrà rimandare il suo debutto ufficiale: non potrà infatti sedersi in panchina nella sfida del Ferraris contro la Fiorentina, a causa di una squalifica rimediata proprio a Marassi poco più di un anno fa.

  • DE ROSSI È IL NUOVO ALLENATORE DEL GENOA

    "Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini."

  • SALTA GENOA-FIORENTINA A CAUSA DI UNA SQUALIFICA

    De Rossi dovrà rimandare il suo debutto sulla panchina del Genoa a causa di una squalifica rimediata nella sua ultima apparizione in Serie A.

    Nel corso di Genoa-Roma del 15 settembre 2024, infatti, DDR - allora tecnico dei giallorossi - era stato espulso per doppia ammonizione dopo proteste eccessive nei confronti dell’arbitro Giua.

    Di conseguenza, nella sfida di domenica contro la Fiorentina, De Rossi non potrà essere a bordocampo per la sua prima partita da allenatore del Genoa.

  • CHI CI SARÀ IN PANCHINA DOMENICA?

    In assenza di De Rossi, a guidare il Genoa dalla panchina dovrebbe essere Guillermo Giacomazzi.

    L’ex centrocampista del Lecce, che farà parte dello staff come vice di De Rossi, ha già condiviso con lui l’esperienza sulla panchina della Roma e, contro la Fiorentina, potrebbe essere proprio lui a dirigere la squadra al Ferraris.

  • QUANDO FARÀ IL SUO ESORDIO DE ROSSI CON IL GENOA?

    L'esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa è dunque rinviato a dopo la sosta per le Nazionali: il debutto ufficiale è previsto per sabato 22 novembre, nella trasferta dell’Unipol Domus contro il Cagliari.

    La prima al Ferraris, invece, davanti ai suoi nuovi tifosi, è in programma sabato 29 novembre, quando a Marassi arriverà l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

