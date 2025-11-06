De Rossi è squalificato: non sarà in panchina per Genoa-Fiorentina, esordio rinviato

Daniele De Rossi torna finalmente ad allenare in Serie A, dopo l’esperienza sulla panchina della Roma tra gennaio e settembre 2024.
L’ex giallorosso prende il posto di Patrick Vieira alla guida del Genoa, con l’obiettivo di risollevare una squadra alle prese con una classifica complicata dopo un avvio di stagione difficile.
De Rossi, però, dovrà rimandare il suo debutto ufficiale: non potrà infatti sedersi in panchina nella sfida del Ferraris contro la Fiorentina, a causa di una squalifica rimediata proprio a Marassi poco più di un anno fa.