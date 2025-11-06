De Rossi è squalificato: non sarà in panchina per Genoa-Fiorentina, esordio rinviato

In assenza di De Rossi, a guidare il Genoa dalla panchina dovrebbe essere Guillermo Giacomazzi.

L’ex centrocampista del Lecce, che farà parte dello staff come vice di De Rossi, ha già condiviso con lui l’esperienza sulla panchina della Roma e, contro la Fiorentina, potrebbe essere proprio lui a dirigere la squadra al Ferraris.