De Laurentiis sul futuro di Osimhen: "Sappiamo che andrà al Real, al PSG o in Premier"

Il presidente del Napoli: "La trattativa per il rinnovo è stata lunga per quello. Mourinho? Non allenerà il Napoli".

Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com, all'uscita dall'assemblea in Lega Serie A, svoltasi a Milano. Riguardo alle parole di Victor Osimhen, il quale ha affermato di aver già ben chiaro in mente quale sarà il prossimo step per il suo futuro, il presidente azzurro ha commentato la presa di posizione dell'attaccante nigeriano: L'articolo prosegue qui sotto "Le sue parole? Lo sapevamo, la trattativa per il rinnovo è stata lunga per quello. Sapevamo sarebbe andato al Real, al PSG o in Premier". Una replica, quella del presidente del Napoli, che apre inevitabilmente ad un addio che con il passare delle settimane inizia ad assumere contorni sempre più concreti.