De Laurentiis rassicura il Napoli: "Dimissioni di Conte? È una favola, sono orgoglioso di averlo al mio fianco"

La sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna, la quinta stagionale, ha aperto definitivamente una crisi per il Napoli, che è passato dal primo al terzo posto. Ma ancor più della sconfitta, sono state le parole di Conte nel post gara ad alimentare le tensioni.

"Non voglio accompagnare un morto" la frase forse più pesante dell'intero sfogo del tecnico. "Ne parlerò col club, facciamo il compitino e non c'è ancora quella voglia di combattere tutti insieme che c'era l'anno scorso. Mi dispiace, perchè non so se riusciremo a cambiare queste cose. Mi dispiace, perché significa che non sto facendo un buon lavoro, perchè non sono entrato nelle teste dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e lo sa già. Qualcosa bisogna fare".

Dichiarazioni che quindi hanno portato anche a pensare all'ipotesi di un incredibile addio del tecnico, smentita dalle parole di De Laurentiis.