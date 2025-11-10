Pubblicità
Pubblicità
Conte De LaurentiisGetty
Andrea Ajello

De Laurentiis rassicura il Napoli: "Dimissioni di Conte? È una favola, sono orgoglioso di averlo al mio fianco"

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha smentito la possibilità di una separazione con Antonio Conte: "Sono stupidaggini, lui è un uomo vero".

Pubblicità

Dopo le voci delle ultime ore sulla possibilità che Antonio Conte lasci il Napoli e quelle riguardanti presunte dimissioni è intervenuto il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Sui social il numero uno del club ha spiegato qual è la situazione etichettando come "favole" i rumors usciti. Ad aprire questo clamoroso scenario sono state le parole di Conte dopo la sconfitta contro il Bologna, in cui il tecnico aveva rivelato anche della necessità di avere un confronto con la società. Di seguito le dichiarazioni di De Laurentiis. 

  • LA SITUAZIONE DOPO NAPOLI-BOLOGNA

    La sconfitta al Dall'Ara contro il Bologna, la quinta stagionale, ha aperto definitivamente una crisi per il Napoli, che è passato dal primo al terzo posto. Ma ancor più della sconfitta, sono state le parole di Conte nel post gara ad alimentare le tensioni.

    "Non voglio accompagnare un morto" la frase forse più pesante dell'intero sfogo del tecnico. "Ne parlerò col club, facciamo il compitino e non c'è ancora quella voglia di combattere tutti insieme che c'era l'anno scorso. Mi dispiace, perchè non so se riusciremo a cambiare queste cose. Mi dispiace, perché significa che non sto facendo un buon lavoro, perchè non sono entrato nelle teste dei giocatori, E' giusto che il club lo sappia e lo sa già. Qualcosa bisogna fare". 

    Dichiarazioni che quindi hanno portato anche a pensare all'ipotesi di un incredibile addio del tecnico, smentita dalle parole di De Laurentiis. 

    • Pubblicità

  • "LEGGO SUL WEB LA FAVOLA DELLE DIMISSIONI"

    "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili", con questo messaggio su X, De Laurentiis ha voluto chiarire la situazione. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "ORGOGLIOSO DI CONTE"

    Non solo però, perché il Presidente del Napoli è andato oltre la semplice "conferma": "Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli.

  • TUTTO CHIARITO TRA CONTE E IL NAPOLI?

    Un intervento che rassicura i tifosi napoletani dopo le ultime ore di tensioni e incertezze. Basterà però per sistemare le cose? Ovviamente è un primo passo, necessario, in questo momento, ma i segnali dovranno arrivare soprattutto dal campo e dai giocatori, chiamati a fare prestazioni differenti dalle ultime. E il messaggio di De Laurentiis infatti è anche in qualche modo un richiamo alla squadra. Conte resta al Napoli e, come ha detto, devono essere "orgogliosi" di averlo alla guida del club. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL