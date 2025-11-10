De Laurentiis rassicura il Napoli: "Dimissioni di Conte? È una favola, sono orgoglioso di averlo al mio fianco"

Dopo le voci delle ultime ore sulla possibilità che Antonio Conte lasci il Napoli e quelle riguardanti presunte dimissioni è intervenuto il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.
Sui social il numero uno del club ha spiegato qual è la situazione etichettando come "favole" i rumors usciti. Ad aprire questo clamoroso scenario sono state le parole di Conte dopo la sconfitta contro il Bologna, in cui il tecnico aveva rivelato anche della necessità di avere un confronto con la società. Di seguito le dichiarazioni di De Laurentiis.