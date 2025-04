De Bruyne, Henry e i 25 migliori della Premier nel 21esimo secolo: la classifica

GOAL tenta l'impossibile stilando una classifica dei migliori calciatori che hanno giocato nel massimo campionato inglese dal 2000.

Scegliere i 25 migliori giocatori della Premier League del XXI secolo è un compito ingrato: non esiste campionato più popolare al mondo. O discusso. Sarebbe difficile trovare un tifoso sfegatato di calcio in qualsiasi parte del mondo che non abbia una squadra preferita della Premier League, il che significa che tutti hanno un'opinione sulle migliori squadre e sui migliori giocatori della EPL.

È quindi inevitabile che la seguente lista, basata su una combinazione di titoli, talento, longevità e impatto, provochi una valanga di critiche. Del resto grandi nomi come Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale e Robin van Persie non sono nemmeno stati presi in considerazione.

È importante notare che i risultati e le prestazioni precedenti al 1° gennaio 2000 non sono stati presi in considerazione, il che esclude gli anni di massimo splendore di leggende della Premier League come Ryan Giggs, Alan Shearer e Roy Keane, che sarebbero i candidati ideali per una squadra di tutti i tempi. Questo avvertimento difficilmente, però, ci risparmierà le reazioni più amare. Ci sono troppe decisioni controverse e casi convincenti da presentare per l'inclusione o l'esclusione.