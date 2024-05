DAZN regala 50 abbonamenti di 5 anni: come partecipare al concorso

Nuova iniziativa della piattaforma, che premia i clienti più fedeli: il concorso mette in palio 50 abbonamenti annuali per 5 anni.

DAZN continua a lanciare iniziative in vista della prossima stagione. Oltre a proporre snuovi eventi sportivi, legati al calcio e non solo, in diretta e con contenuti d’approfondimenti, la piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo lancia, a partire da oggi e fino al 30 agosto, il concorso “Vinci 5 anni di sport su DAZN”.

L’iniziativa permetterà a tutti i clienti con iscrizione attiva a DAZN che nei mesi di giugno, luglio e agosto seguiranno in app lo spettacolo dello sport, di vincere uno dei cinquanta abbonamenti a DAZN Plus – disponibile su due reti Internet differenti – della durata di 5 anni che verranno messi in palio.