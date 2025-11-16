Dall'Italia all'Italia: la Norvegia torna ai Mondiali, nel 1998 l'ultima partita contro gli Azzurri

La Norvegia, dopo essersi qualificata a Francia '98, riuscì a superare il girone accedendo agli ottavi di finale contro l'Italia.

Decisiva per il passaggio del turno fu una storica vittoria ottenuta contro il Brasile campione del mondo in carica e la cui corsa si sarebbe fermata solo in finale al cospetto dei padroni di casa.

Nelle prime due partite del girone la Norvegia aveva pareggiato contro Marocco e Scozia. Poi la clamorosa rimonta sul Brasile, sconfitto per 2-1 all'ultima giornata, che permise agli scandinavi di chiudere al secondo posto.

Decisive le due reti nel finale siglate da Tore Andre Flo all'83 e Rekdal, su rigore, all'89'.