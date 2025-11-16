Pubblicità
Pubblicità
Del Piero Vieri Italia NorvegiaGetty Images
Lelio Donato

Dall'Italia all'Italia: la Norvegia torna ai Mondiali, nel 1998 l'ultima partita contro gli Azzurri

La Norvegia giocherà i Mondiali dopo ventotto anni di assenza, l'ultima partita nella fase finale fu agli ottavi in Francia proprio contro l'Italia. A decidere la gara un goal di Vieri.

Pubblicità

"Non giochiamo i Mondiali dall'età della pietra", ha detto alla vigilia di Italia-Norvegia il Ct scandinavo Solbakken.

Un'esagerazione, certo, anche se ventotto anni nel calcio sono davvero una vita. O forse due. L'ultima partecipazione della Norvegia alla massima rassegna iridata risale infatti all'ormai lontanissimo 1998.

E per uno strano scherzo del destino l'ultima partita nella fase finale di un Mondiale fu proprio contro l'Italia. 

In quel caso a spuntarla furono gli Azzurri che conquistarono l'accesso ai quarti di finale di Francia 98, appunto. Ma quel giorno nessuno immaginava che per rivedere la Norvegia ai Mondiali sarebbe passato tanto tempo.

  • IL CAMMINO DELLA NORVEGIA NEL 1998

    La Norvegia, dopo essersi qualificata a Francia '98, riuscì a superare il girone accedendo agli ottavi di finale contro l'Italia.

    Decisiva per il passaggio del turno fu una storica vittoria ottenuta contro il Brasile campione del mondo in carica e la cui corsa si sarebbe fermata solo in finale al cospetto dei padroni di casa.

    Nelle prime due partite del girone la Norvegia aveva pareggiato contro Marocco e Scozia. Poi la clamorosa rimonta sul Brasile, sconfitto per 2-1 all'ultima giornata, che permise agli scandinavi di chiudere al secondo posto.

    Decisive le due reti nel finale siglate da Tore Andre Flo all'83 e Rekdal, su rigore, all'89'. 

    • Pubblicità

  • L'ULTIMA PARTITA CONTRO L'ITALIA

    Come detto la storia della Norvegia ai Mondiali si interruppe bruscamente nel turno successivo. E proprio contro l'Italia.

    Il 27 giugno 1998, al Velodrome di Marsiglia, gli Azzurri di Cesare Maldini affrontano gli scandinavi. I favori del pronostico sono tutti per la nostra Nazionale.

    L'Italia sblocca il risultato già al 18' quando Vieri incrocia benissimo di destro sfruttando al meglio una verticalizzazione di Gigi Di Biagio.

    La scena più iconica di una partita combattuta ma sicuramente non spettacolare resterà l'esultanza con Vieri e Del Piero seduti in mezzo al campo prima dell'abbraccio generale.

    Per il resto della gara la Norvegia prova a pareggiare ma trova sulla sua strada un Pagliuca in stato di grazia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Luigi Di Biagio France Italy World Cup 1998AFP

    AZZURRI ELIMINATI DALLA FRANCIA

    Il cammino dell'Italia in quei Mondiali si fermerà comunque al turno successivo contro la Francia padrona di casa.

    Gli Azzurri soffrono a lungo ma riescono a portare la gara dei quarti di finale fino ai tempi supplementari, quando il grande protagonista diventa Roberto Baggio.

    Il Divin Codino, subentrato nella ripresa al posto di uno spento Del Piero, sfiora il golden goal nell'extra time ma la palla esce di un soffio.

    Si va così ai rigori dove sarà decisivo l'errore compiuto da Gigi Di Biagio che colpisce in pieno la traversa, contro cui si infrangono tutti i sogni azzurri di ripetere la cavalcata di quattro anni prima.

  • TUTTE LE VOLTE DELLA NORVEGIA AI MONDIALI

    Ma quante volte la Norvegia ha partecipato ai Mondiali?

    Come detto sopra l'ultima spedizione risale appunto al 1998 in Francia. Prima di allora gli scandinavi si sono qualificati solo in altre due occasioni.

    La prima di queste risale addirittura al 1938 e anche in quel caso la Norvegia venne eliminata agli ottavi di finale.  Scandinavi qualificati anche nel 1994 quando però uscirono già al primo turno. 

    Non solo, la Norvegia ha una storia molto limitata anche agli Europei dato che ha partecipato alla rassegna continentale solo una volta, nel 2000, uscendo sempre al primo turno.

  • Pubblicità
    Pubblicità