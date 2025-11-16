Dall'Italia all'Italia: la Norvegia torna ai Mondiali, nel 1998 l'ultima partita contro gli Azzurri

"Non giochiamo i Mondiali dall'età della pietra", ha detto alla vigilia di Italia-Norvegia il Ct scandinavo Solbakken.
Un'esagerazione, certo, anche se ventotto anni nel calcio sono davvero una vita. O forse due. L'ultima partecipazione della Norvegia alla massima rassegna iridata risale infatti all'ormai lontanissimo 1998.
E per uno strano scherzo del destino l'ultima partita nella fase finale di un Mondiale fu proprio contro l'Italia.
In quel caso a spuntarla furono gli Azzurri che conquistarono l'accesso ai quarti di finale di Francia 98, appunto. Ma quel giorno nessuno immaginava che per rivedere la Norvegia ai Mondiali sarebbe passato tanto tempo.