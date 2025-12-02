Da Yildiz a Vardy: la Top 11 della 13ª giornata di Serie A

La tredicesima giornata di Serie A si è chiusa lunedì sera con la vittoria a sorpresa della Cremonese sul lanciatissimo Bologna, che si allontana così per il momento dalla vetta della classifica.

Non si ferma invece il Como di Fabregas, che ha battuto per 2-0 il Sassuolo nell'anticipo del venerdì. Sabato è tornata alla vittoria anche la Juventus mentre il Milan ha battuto la Lazio.

Poi domenica è stata la volta dell'Inter (0-2 a Pisa) e dell'Atalanta di Palladino che ha superato una Fiorentina sempre più in crisi. In testa alla classifica però insieme al Milan ora c'è il Napoli, che ha vinto lo scontro diretto contro la Roma all'Olimpico.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 13ª giornata scelta da GOAL.



