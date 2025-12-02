Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Top 11 giornata 13GOAL
Lelio Donato

Da Yildiz a Vardy: la Top 11 della 13ª giornata di Serie A

La Top 11 di GOAL: i migliori giocatori del 13° turno di Serie A 2025/26. Chi sono stati i grandi protagonisti di questa giornata?

Pubblicità

La tredicesima giornata di Serie A si è chiusa lunedì sera con la vittoria a sorpresa della Cremonese sul lanciatissimo Bologna, che si allontana così per il momento dalla vetta della classifica.

Non si ferma invece il Como di Fabregas, che ha battuto per 2-0 il Sassuolo nell'anticipo del venerdì. Sabato è tornata alla vittoria anche la Juventus mentre il Milan ha battuto la Lazio.

Poi domenica è stata la volta dell'Inter (0-2 a Pisa) e dell'Atalanta di Palladino che ha superato una Fiorentina sempre più in crisi. In testa alla classifica però insieme al Milan ora c'è il Napoli, che ha vinto lo scontro diretto contro la Roma all'Olimpico.

Ma chi sono stati i grandi protagonisti di questo turno di Serie A? Di seguito ecco la Top 11 della 13ª giornata scelta da GOAL.


  • Falcone LecceGetty Images

    Wladimiro FALCONE (Lecce)

    Parare un calcio di rigore non è impresa da poco. Farlo allo scadere permettendo alla tua squadra di conquistare tre punti preziosi in chiave salvezza è ancora più importante. Specie se prima ha già fatto almeno un paio di interventi decisivi.

    • Pubblicità
  • Juventus FC v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Marco PALESTRA (Cagliari)

    Il Cagliari esce dall'Allianz Stadium senza punti ma con una conferma: Marco Palestra è una delle più belle rivelazione di questo inizio di stagione. Il suo primo tempo contro la Juventus è semplicemente devastante, tanto che Spalletti deve sostituire Kostic già all'intervallo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Kossounou AtalantaGetty Images

    Odilon KOSSOUNOU (Atalanta)

    Ok, il goal che sblocca il risultato contro la Fiorentina infilandosi sotto l'incrocio è un cross sbagliato. Ma la fortuna premia il coraggio delle tante sortite offensive nella metà campo viola.

  • Amir Rrahmani NapoliGetty Images

    Amir RRAHMANI (Napoli)

    Non è un caso se senza di lui la difesa del Napoli aveva ballato parecchio. All'Olimpico guida il reparto con la consueta personalità. Ferguson non la vede mai, poi fa partire l'azione del goal di Neres con un contrasto deciso.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Como 1907 v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Alberto MORENO (Como)

    La sua migliore prestazione da quando indossa la maglia del Como. Nell'anticipo contro il Sassuolo trova anche il goal, che mette la ciliegina su una torta già gustosissima.

  • Neres Napoli AtalantaGetty Images

    David NERES (Napoli)

    Da quando Conte lo ha rilanciato il brasiliano non ha praticamente mai sbagliato una partita. Anche a Roma la sua velocità è decisiva. Ed è prezioso pure in fase difensiva.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Payero CremoneseGetty Images

    Martin PAYERO (Cremonese)

    Uno degli uomini chiave nella sorprendente vittoria della Cremonese a Bologna. I suoi continui inserimenti gettano nel panico la difesa di Italiano. Semplicemente decisivo.

  • Berisha LecceGetty Images

    Medon BERISHA (Lecce)

    Il cervello pensante del Lecce di Eusebio Di Francesco. Contro il Torino manda i compagni in goal due volte con un paio di assist di ottima fattura. Padrone assoluto del centrocampo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Yildiz Juventus Cagliari Serie AGetty Images

    Kenan YILDIZ (Juventus)

    La Juventus va sotto in casa contro il Cagliari? Ad accendere la luce ci pensa, ancora una volta, il suo numero 10. Il turco pareggia subito e prima dell'intervallo la ribalta con due conclusioni chirurgiche. Una fucilata nella notte, per dirla alla Spalletti.

  • Lautaro MartinezGetty Images

    Lautaro MARTINEZ (Inter)

    Ogni anno è sempre tra i giocatori dell'Inter più discussi, eppure Lautaro Martinez il suo lo fa. Sempre. Contro il Pisa firma la doppietta che regala tre punti importantissimi e permette ai nerazzurri di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Riderà anche poco, ma pazienza.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Vardy Bologna CremoneseGetty

    Jamie VARDY (Cremonese)

    L'eroe del Leicester a 38 anni può fare la differenza in Serie A? La risposta è semplice: sì, può. Taglia a fette la difesa del Bologna e realizza la sua prima doppietta italiana. I goal, intanto, sono già quattro.