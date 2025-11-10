Da Tudor a Spalletti, Joao Mario gioca sempre di meno: perché servirebbe alla Juventus e cosa può cambiare

Una doppia "bocciatura" per Joao Mario fin qui, quella di Tudor e poi adesso di Spalletti, anche se è ancora presto per fare un bilancio con il tecnico toscano. Ma perché fino a qui è stato impiegato pochissimo?

Tudor parlando delle sue caratteristiche ha sempre evidenziato le qualità offensive ma sottolineando anche i miglioramenti da fare per quello che riguarda il lavoro difensivo. E questo è sicuramente uno degli aspetti che lo sta mettendo dietro nelle gerarchie tra gli esterni bianconeri, considerando soprattutto che l'ex tecnico preferiva un giocatore più difensivo sulla fascia come Kalulu.

L'ambientamento in un campionato differente dopo aver passato l'intera carriera nello stesso club, ovvero il Porto, è uno degli altri fattori da considerare, così come i tanti cambiamenti che ci sono stati in questa prima parte di stagione e che non aiutano chi magari aveva bisogno di accumulare qualche certezza in questa fase.