Da Tudor a Spalletti, Joao Mario gioca sempre di meno: perché servirebbe alla Juventus e cosa può cambiare

Proseguono le difficoltà dei nuovi acquisti in casa Juventus dove nessuno ancora è riuscito a dare quello che il club si aspettava in estate. Tra tutti però, c'è chi ultimamente non si è più visto, ovvero Joao Mario.
L'esterno portoghese sembrava poter avere qualche chance in più con l'arrivo di Luciano Spalletti al posto di Igor Tudor ma le scelte fatte dal tecnico toscano vanno in una direzione differente.
Eppure, la sensazione è che l'ex Porto potrebbe essere una soluzione importante sotto diversi punti di vista per Spalletti, che ci potrà lavorare un po' di più in questa sosta per le Nazionali.
Ma perché fino ad ora ha giocato così poco e cosa cambierebbe passando alla difesa a quattro?