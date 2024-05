Da Sommer a Harry Kane, passando per Bellingham: la Top 11 europea del 2023/2024

In attesa della finale di Champions League, ecco i migliori ruolo per ruolo nella stagione che sta per concludersi: dominano Kane e Mbappé.

Un'altra stagione sta per concludersi: non rimane che la finale della Champions League tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid per assegnare l'ultimo trofeo disponibile in Europa.

Proprio la formazione tedesca e quella spagnola sono state due delle protagoniste del 2023/2024. Ma a fare scalpore in positivo è stato anche il Bayer Leverkusen, che ha vinto da imbattuta il primo titolo di Bundesliga della propria storia, prima di deragliare nella finale di Europa League contro l'Atalanta.

L'Inter ha vinto lo Scudetto in Serie A e, nonostante gli sforzi del Liverpool e soprattutto dell'Arsenal, il Manchester City si è imposto ancora una volta in Premier League. Il trionfo del PSG in Ligue 1, invece, era probabilmente il più prevedibile di tutti.

E dunque, chi sono stati i migliori giocatori d'Europa in questa stagione? GOAL ha selezionato i più bravi del 2023/24 ruolo per ruolo, creando una formazione ideale e schierandola con un modulo 3-4-3.

Certo, ci sono state alcune omissioni notevoli. Florian Wirtz, Vinicius Junior, Cole Palmer, Teun Koopmeiners, Achraf Hakimi, Nico Schlotterbeck: tutti loro avrebbero meritato una chance, tutti loro non sono riusciti a entrare a far parte dell'undici stellato.