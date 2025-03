Da Rashford a Maddison: sei giocatori dimenticati che meritano di essere richiamati nell'Inghilterra da Tuchel

Il tedesco è pronto a diramare il primo elenco dei convocati. E gli elementi che meritano una seconda chance non sono pochi.

L'attesa è quasi finita. Cinque mesi dopo la sua nomina e più di due mesi dopo aver iniziato a lavorare, Thomas Tuchel è pronto a diramare la prima lista dei convocati dell'Inghilterra per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Albania e Lettonia.

Molta attenzione è stata rivolta a chi spera di essere convocato per la prima volta in assoluto dopo ottime stagioni, come l'attaccante dell'Ipswich Town Liam Delap e il terzino dell'Arsenal Myles Lewis-Skelly. Ma Tuchel prenderà in considerazione anche una serie di giocatori che si sono già messi in luce, ma che per motivi diversi sono scomparsi dal panorama della nazionale.

Ecco dunque sei giocatori che recentemente sperano di rientrare in lizza per un posto nella rosa inglese e che controlleranno con impazienza i loro telefoni appena Tuchel annuncerà le convocazioni.