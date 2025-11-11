Da diamante grezzo del Manchester City a talento “inarrestabile”: come Doku è diventato l’esterno più devastante della Premier League

Doku non ha impiegato molto per conquistare i tifosi dell’Etihad. Alla sua prima in casa, contro il Fulham, ha subito acceso gli spalti, poi ha segnato contro il West Ham. Ma il vero exploit è arrivato nel 6-1 al Bournemouth, quando ha scritto la storia diventando il più giovane di sempre con cinque partecipazioni a goal in una singola partita di Premier League (quattro assist e una rete).

Subito dopo, però, una lesione muscolare lo ha tenuto fuori sei settimane, interrompendo la sua ascesa. Dieci partite senza goal né assist, e solo una presenza da titolare in Champions League.

Era visto più come arma dalla panchina, come dimostrano i suoi ingressi decisivi: l’assist per De Bruyne contro il Real Madrid e la giocata che ha portato al goal di Bernardo Silva nella semifinale di FA Cup contro il Chelsea.

Nelle sue prime due stagioni in Inghilterra, Doku ha chiuso con una media di 3 goal e 7 assist, numeri modesti per un giocatore costato oltre 50 milioni.