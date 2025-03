Da Cambiaso a Vlahovic passando per Leao, Osimhen e Sesko: 15 possibili trasferimenti estivi in Premier League

In estate club inglesi pronti a fare la voce grossa sul mercato: nel mirino anche altri big della Serie A come Kean e Lookman.

Mentre gli occhi della maggior parte dei tifosi sono puntati sul finale della stagione, l'attenzione delle società è già rivolta alla finestra di mercato estiva. Frutto del calcio di oggi, alimentato da un turbinio di voci che non smette mai di placarsi.

La riprova è giunta dall'imminente colpo del Real Madrid, destinato ad assicurarsi Trent Alexander-Arnold a costo zero. Una grave perdita per il Liverpool, non c'è dubbio, ma le inglesi hanno dimostrato che grazie ad idee e a budget economici notevoli in quanto ad acquisti possono fare la voce grossa.

GOAL propone 15 possibili trasferimenti in Premier League, coi club d'Oltremanica pronti a fare la spesa anche in Serie A: da Cambiaso a Vlahovic passando per Kean, Leao, Lookman e Osimhen (che tornerà al Napoli per fine prestito), tutti i nomi.