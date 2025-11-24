Cucurella ironico su Palmer, la spiegazione sull'infortunio del compagno: "Ha perso una partita a FIFA..."

Poco dopo essersi fratturato il dito del piede sinistro, il suo piede preferito, mercoledì scorso, l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha fatto luce sulla questione.

L'italiano ha dichiarato in una conferenza stampa la scorsa settimana: "Probabilmente non sarà disponibile per sabato, sicuramente non per il Barcellona e sicuramente non per l'Arsenal. Purtroppo ha avuto un incidente a casa, dove ha sbattuto il dito del piede. Non è niente di grave, ma non tornerà in campo la prossima settimana. Mi sveglio molte volte durante la notte - sbattendo la testa, le gambe, tutto il corpo - quindi può succedere".

In vista della partita di Champions League dei Blues contro il Barcellona martedì, l'ex allenatore del Leicester City ha fornito un aggiornamento più positivo su Palmer.

"Sì, Cole indossa un tutore. Non sappiamo quando tornerà, ma sicuramente sarà presto. È già in campo, sta già toccando la palla e le sensazioni sono buone" ha detto Maresca.

"Al momento, stiamo pensando solo alla partita di domani. È una partita di Champions League contro il Barcellona, questo è il nostro obiettivo, poi penseremo all'Arsenal. Non credo che sarà disponibile per queste due partite, ma sta andando bene".