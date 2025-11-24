AFP
Cucurella ironico su Palmer, la spiegazione sull'infortunio del compagno: "Ha perso una partita a FIFA..."
Palmer subisce uno strano infortunio
Poco dopo essersi fratturato il dito del piede sinistro, il suo piede preferito, mercoledì scorso, l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca ha fatto luce sulla questione.
L'italiano ha dichiarato in una conferenza stampa la scorsa settimana: "Probabilmente non sarà disponibile per sabato, sicuramente non per il Barcellona e sicuramente non per l'Arsenal. Purtroppo ha avuto un incidente a casa, dove ha sbattuto il dito del piede. Non è niente di grave, ma non tornerà in campo la prossima settimana. Mi sveglio molte volte durante la notte - sbattendo la testa, le gambe, tutto il corpo - quindi può succedere".
In vista della partita di Champions League dei Blues contro il Barcellona martedì, l'ex allenatore del Leicester City ha fornito un aggiornamento più positivo su Palmer.
"Sì, Cole indossa un tutore. Non sappiamo quando tornerà, ma sicuramente sarà presto. È già in campo, sta già toccando la palla e le sensazioni sono buone" ha detto Maresca.
"Al momento, stiamo pensando solo alla partita di domani. È una partita di Champions League contro il Barcellona, questo è il nostro obiettivo, poi penseremo all'Arsenal. Non credo che sarà disponibile per queste due partite, ma sta andando bene".
Cucurella prende in giro Palmer
Mentre molti avrebbero provato compassione per Palmer per questa ultima battuta d'arresto, il terzino sinistro del Chelsea Cucurella ha affermato che questo nuovo infortunio era piuttosto inevitabile.
Lunedì ha dichiarato ai giornalisti: "A volte queste cose possono succedere. Mi è capitato un paio di volte, ma sono più forte di loro, quindi non sento nulla. È un grande dispiacere per noi perché stava per tornare a giocare con noi, ad allenarsi con noi, e ora invece deve riposare. Ma questo fa parte della vita, della vita dei calciatori, abbiamo una vita privata e abbiamo questo tipo di problemi, quindi speriamo che possa riprendersi in fretta".
Alla domanda su cosa stesse facendo, Cucurella ha risposto: "Non lo so. Sta correndo perché credo abbia perso una partita di FIFA o qualcosa del genere, credo!".
Stagione di frustrazione
Per certi versi, il 2025 è stato un anno difficile per Palmer. Dopo una stagione straordinaria al Chelsea, seguita al suo trasferimento dal Manchester City, la stella inglese ha dovuto lottare con infortuni e un periodo di digiuno dal goal.
Nei suoi primi 12 mesi a Stamford Bridge non riusciva a smettere di segnare, ma quest'anno le cose non sono andate proprio come voleva. Ad esempio, in questa stagione un fastidioso problema all'inguine lo ha costretto a limitarsi a sole quattro presenze in tutte le competizioni.
A fine settembre, Maresca ha dichiarato: "Dobbiamo proteggere Cole al 100%. Non solo Cole, secondo me, perché, come ho detto, a causa del Mondiale per club o perché non ci fermiamo mai, dobbiamo gestire e proteggere diversi giocatori. La soluzione per Cole, non lo so, ora abbiamo una riunione con lo staff medico e decideremo la soluzione migliore per lui. Ma è anche un tipo di infortunio che non è bianco o nero. È un infortunio che un giorno può migliorare. Non è che oggi hai dolore e domani scompare. A volte puoi stare meglio, a volte puoi stare peggio. Ecco perché dobbiamo gestirlo giorno per giorno".
Ha segnato due goal in poco più di 230 minuti di gioco, ma i Blues avrebbero potuto ottenere risultati ancora migliori con lui in attacco. I tifosi del Chelsea sperano che torni in campo il prima possibile.
Partite decisive per il Chelsea
I campioni della FIFA Club World Cup hanno avuto qualche difficoltà all'inizio della stagione, ma dopo tre vittorie consecutive sono saliti al secondo posto della Premier League.
Questa settimana, tuttavia, potrebbe essere decisiva per il resto della stagione, poiché martedì sera ospiteranno il Barcellona in Champions League, prima di affrontare domenica i rivali londinesi dell'Arsenal, attualmente in testa alla classifica. Vincere entrambe le partite potrebbe fare miracoli per la fiducia dei giocatori. Se invece dovesse andare diversamente, le loro prospettive potrebbero diventare molto più cupe.
