Pubblicità
Pubblicità
Lionel Messi Argentina 2025Getty
Francesco Schirru

Cristiano Ronaldo si avvicina ai 1000 goal, e Messi? Se ne parla poco, ma ci può riuscire anche l'argentino

Non solo CR7, anche Messi può arrivare al fantastico traguardo nei prossimi anni. E dietro di loro continuano a macinare reti i grandi 'vecchi' Lewa, Suarez, Kane, Benzema. Poi, in futuro, sarà la volta di Haaland e Mbappé.

Pubblicità

Sono stati i giocatori più importanti del nuovo millennio, continuamente in battaglia per vincere trofei di squadra, edizioni del Pallone d'Oro, arrivare a quote di goal mai raggiunte prima. Non hanno mai avuto una rivalità cinematografica, ma semplicemente erano i più grandi in circolazione. Parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, i simboli del calcio anni 2000 ancora in attitivà e decisi a continuare tra i professionisti almeno fino al 2027.

Cristiano Ronaldo, classe 1985, ha rinnovato con l'Al-Nassr fino al 2027, quando avrà 42 anni. Messi, invece, ha un nuovo accordo con l'Inter Miami fino al 2028, quando gli anni sul passaporto saranno 41. Difficilmente giocheranno oltre tali date (CR7 ha già dichiarato di vedere il ritiro entro due anni), ma non è comunque da escludere a priori.

Entrambi si sentono bene e vogliono ancora vincere, raggiungere quei pochi traguardi che ancora mancano nell'infinita sequela di statistiche e trofei. La più nota vede quella dei 1000 goal, ai quali Cristiano Ronaldo punta da tempo. Ciò di cui si parla meno, però, è la possibilità di un Messi 'a quattro cifre'. 

Tra i due, infatti, la distanza non è certo stratosferica, ma nell'ultimo biennio si è parlato di 1000 reti solamente per Ronaldo. Eppure Messi, soprattutto dopo il rinnovo con l'Inter Miami, ha tutte le carte in tavola per chiudere la carriera sopra la cifra a cui solamente Mbappé ed Haaland, tra gli attuali big del calcio mondiale, potranno eventualmente puntare nel prossimo decennio.

  • QUANTI GOAL MANCANO A CR7

    Cristiano Ronaldo ha segnato 954 con le maglie dei club e con quella del Portogallo. All'appello mancano dunque 46 reti, facilmente raggiungibili in teoria entro la fine del 2026.

    Segnare 46 reti nel giro di un anno non è facile nemmeno per i grandi cannonieri mondiali, da Haaland a Kane, ma per uno come Ronaldo si tratta quasi del minimo. 

    Tra Al Nassr e Portogallo, continuando ai ritmi del 2025, Cristiano potrebbe tranquillamente arrivare alla fatidica cifra dei 1000 già a metà 2026, magari al Mondiale centro-nord americano. Mondiale che sarà l'ultimo per Ronaldo, come confermato nel mese di novembre.

    • Pubblicità

  • MESSI INDIETRO. MA DI QUANTO?

    Messi ha segnato 58 goal in meno di Cristiano Ronaldo. Di due anni più giovane, l'argentino ha sulla carta un anno in più per raggiungere i 1000 goal, considerando il rinnovo firmato fino al 2028 rispetto a quello fino al 2027 siglato dal vecchio rivale.

    La Pulce ha all'attivo ben 896 tra Argentina, Barcellona, PSG e Inter Miami e nelle prossime settimane potrebbe diventare il secondo giocatore nella storia del calcio a raggiungere 900 reti certificate.

    Alle prese con la fase finale della MLS 2025, Messi prenderà parte anche ad ulteriori tornei con l'Inter Miami per incrementare i suoi dati.

    Ciò che potrebbe rallentare l'argentino sarà il post Mondiale, considerando che non giocherà più con l'Argentina dopo il torneo centro-nord americano. Considerando però i tre anni a disposizione e i 43 goal segnati con l'Inter Miami nel 2025, siglarne 104 prima della fine della carriera non sembra poi così impossibile.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ALTRI CANNONIERI

    Cristiano Ronaldo verso i 1000 goal, Messi verso i 900. E gli altri big ancora in attitività? Secondo varie ricerche sui goal ufficiali di Romario, Bebeto e Bican, nessuno di loro ha mai segnato più di 800 reti. Subito dopo i più grandi cannonieri del passato c'è Robert Lewandowski, che rispetto a Messi e Ronaldo è arrivato nel calcio d'elite più tardi.

    Classe 1988, Lewandowski ci ha messo un po' per emergere e per questo è anni luce lontano dalle reti di Messi e Ronaldo. Non significa, però, che i suoi dati non siano mostruosamente da record: i goal segnati sono 685, con la possibilità di essere uno dei pochi giocatori (in teoria il settimo) a raggiungere le 700 reti in carriera. Qualcosa che a meno di sorprese arriverà entro il 2025/2026.

    Ha da poco raggiunto le 600 reti invece Luis Suarez, mentre Benzema ha superato le 500. Un numero, quello del francese, che verrà presto raggiunto anche da Harry Kane.

  • I 'NUOVI' BIG DEL GOAL

    Considerando da quanto si parli di loro, è un po' strano parlare di Mbappé e Haaland come nuovi big del goal, ma di fatto il francese e il norvegese sono gli unici grandi cannonieri emersi nell'ultimo quinquennio.

    Classe 1998, Mbappé va ormai verso i 27 anni e ha appena superato le 400 marcature. Di due anni più giovane, Haaland avrà invece bisogno di buona parte del 2026 per raggiungere lo stesso numero.

    Nei prossimi anni entrambi, probabilmente, avvicineranno e supereranno Kane, Benzema e Suarez, ma per puntare Messi e Ronaldo, nonchè Lewandowski, servirà rimanere al top per almeno un decennio. 

    Guardare così tanto avanti nel tempo non ha in realtà molto senso, ma il giochino della media realizzativa e del confronto con Messi e Ronaldo vede entrambi in scia. Poi, quel che sarà sarà.

  • Pubblicità
    Pubblicità