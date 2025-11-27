Cristiano Ronaldo si avvicina ai 1000 goal, e Messi? Se ne parla poco, ma ci può riuscire anche l'argentino

Sono stati i giocatori più importanti del nuovo millennio, continuamente in battaglia per vincere trofei di squadra, edizioni del Pallone d'Oro, arrivare a quote di goal mai raggiunte prima. Non hanno mai avuto una rivalità cinematografica, ma semplicemente erano i più grandi in circolazione. Parliamo ovviamente di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, i simboli del calcio anni 2000 ancora in attitivà e decisi a continuare tra i professionisti almeno fino al 2027.

Cristiano Ronaldo, classe 1985, ha rinnovato con l'Al-Nassr fino al 2027, quando avrà 42 anni. Messi, invece, ha un nuovo accordo con l'Inter Miami fino al 2028, quando gli anni sul passaporto saranno 41. Difficilmente giocheranno oltre tali date (CR7 ha già dichiarato di vedere il ritiro entro due anni), ma non è comunque da escludere a priori.

Entrambi si sentono bene e vogliono ancora vincere, raggiungere quei pochi traguardi che ancora mancano nell'infinita sequela di statistiche e trofei. La più nota vede quella dei 1000 goal, ai quali Cristiano Ronaldo punta da tempo. Ciò di cui si parla meno, però, è la possibilità di un Messi 'a quattro cifre'.

Tra i due, infatti, la distanza non è certo stratosferica, ma nell'ultimo biennio si è parlato di 1000 reti solamente per Ronaldo. Eppure Messi, soprattutto dopo il rinnovo con l'Inter Miami, ha tutte le carte in tavola per chiudere la carriera sopra la cifra a cui solamente Mbappé ed Haaland, tra gli attuali big del calcio mondiale, potranno eventualmente puntare nel prossimo decennio.