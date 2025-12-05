Getty
Cristiano Ronaldo può riscrivere ancora di più la storia del calcio: sogno settimo Mondiale per dare l'addio davanti ai suoi tifosi nel 2030
INTRAMONTABILE CR7: IL FENOMENO PORTOGHESE IN GRANDE FORMA A 40 ANNI
Il contratto in vigore, firmato nei mesi scorsi, lo lega all'Al Nassr "solo" fino al 2027 e resta da capire cosa farà Ronaldo oltre quella data. Nella Saudi Pro League continua a brillare, mantenendo standard individuali straordinari nonostante i suoi 40 anni.
Resta a disposizione anche della nazionale, con 226 presenze e 143 goal segnati. Ronaldo continua la sua corsa verso l’obiettivo delle 1.000 reti in carriera, riscrivendo giorno dopo giorno i libri dei record.
Ha dichiarato che il Mondiale della prossima estate sarà l’ultimo della sua carriera, ma quando si parla dell’ex stella di Manchester United e Real Madrid tutto è possibile. Si è sempre mantenuto nella migliore forma fisica possibile e non ha mai nascosto di voler giocare finché il suo corpo glielo permetterà.
MONDIALE 2030 IN PORTOGALLO: RONALDO SOGNA IN GRANDE
Il Portogallo ospiterà alcune partite del Mondiale 2030 insieme a Spagna e Marocco, mentre altre gare della fase a gironi si giocheranno in Argentina, Paraguay e Uruguay. Parlando della possibilità che Ronaldo saluti il calcio giocato proprio in casa, l’ex compagno Nuno Gomes ha dichiarato a talkSPORT:
“È una domanda difficile. Penso che solo lui – o forse nemmeno lui – conosca davvero la risposta, perché alla sua età ragiona anno dopo anno.
Credo che sia ancora in condizione per giocare. È un professionista esemplare, uno di quei giocatori che possiamo indicare come modello da seguire per le nuove generazioni. Ovviamente ha la sua età e alcune capacità si sono ridotte, come la velocità. Non è più il Cristiano di quando aveva 18 o 20 anni, ma è ancora in grado di segnare, e nel calcio la cosa più importante è proprio questa: fare goal, e lui continua a farlo.
Naturalmente dipende anche dall’allenatore. Al momento abbiamo Roberto Martínez e penso che lui sappia adattare la squadra, che Cristiano sia titolare oppure no. Quindi dipenderà dalla sua volontà: se vorrà continuare a giocare o meno. Ma probabilmente posso dire che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. Anche se sappiamo che tra quattro anni ospiteremo alcune partite, e magari potrebbe essere l’occasione perfetta per dire addio davanti al suo pubblico."
EURO2028 E OLTRE: QUANDO SI RITIRERÀ CR7?
L’ex compagno di squadra al Manchester United, Wes Brown - intervistato da GOAL, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo e della sua possibile convocazione ad EURO2028.
“Se può ancora dare qualcosa alla squadra, perché non convocarlo? Questo significa che deve giocare ogni partita? Guardiamo all’ultimo torneo: tutti dicevano che non dovesse giocare, e invece se l’è cavata bene. Sa che i media lo criticheranno comunque non appena non segna o non fornisce assist. Allo stesso tempo, però, è ancora lì per i compagni più giovani e vuole che facciano bene.
Nella sua testa non è ancora finita e sente di poter dare ancora il suo contributo. Non credo che si ritirerà dalla nazionale finché non si ritirerà del tutto dal calcio. Ha ancora energia, la stessa convinzione, e può ancora fare la differenza. Non sono molti quelli che possono dirlo a questo livello.”
ALTRO RECORD NEL MIRINO DI RONALDO: IL PIÙ ANZIANO A DISPUTARE UN MONDIALE
Ronaldo avrà 41 anni quando rappresenterà il Portogallo ai Mondiali della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.
Il giocatore più anziano ad aver mai disputato una partita nella fase finale di una Coppa del Mondo è l’ex portiere egiziano Essam El Hadary, sceso in campo contro l’Arabia Saudita nel 2018 a 45 anni e 161 giorni.
Ronaldo, nel 2030, arriverebbe a 45 anni e 166 giorni al termine del torneo e potrebbe diventare il più anziano della storia della competizione.
