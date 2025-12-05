Pubblicità
Cristiano Ronaldo Portugal 2025Getty
Chris Burton

Cristiano Ronaldo può riscrivere ancora di più la storia del calcio: sogno settimo Mondiale per dare l'addio davanti ai suoi tifosi nel 2030

Cristiano Ronaldo deve ancora disputare il suo sesto Mondiale, che gli permetterebbe siglare un nuovo record al pari dell’eterno rivale Leo Messi, ma già inizia a guardare oltre. La Coppa del Mondo 2030, infatti, vedrà il Portogallo tra i Paesi co-organizzatori e il sogno della stella lusitana sarebbe quello di chiudere in bellezza partecipando a quest’ultimo grande torneo, salutando i propri tifosi davanti al pubblico di casa. La strada è ancora lunga, ma nonostante i suoi 40 anni la condizione fisica impeccabile lascia aperta questa possibilità. Nel frattempo, Ronaldo ha rinnovato il suo contratto con l’Al-Nassr.

  • INTRAMONTABILE CR7: IL FENOMENO PORTOGHESE IN GRANDE FORMA A 40 ANNI

    Il contratto in vigore, firmato nei mesi scorsi, lo lega all'Al Nassr "solo" fino al 2027 e resta da capire cosa farà Ronaldo oltre quella data. Nella Saudi Pro League continua a brillare, mantenendo standard individuali straordinari nonostante i suoi 40 anni.

    Resta a disposizione anche della nazionale, con 226 presenze e 143 goal segnati. Ronaldo continua la sua corsa verso l’obiettivo delle 1.000 reti in carriera, riscrivendo giorno dopo giorno i libri dei record.

    Ha dichiarato che il Mondiale della prossima estate sarà l’ultimo della sua carriera, ma quando si parla dell’ex stella di Manchester United e Real Madrid tutto è possibile. Si è sempre mantenuto nella migliore forma fisica possibile e non ha mai nascosto di voler giocare finché il suo corpo glielo permetterà.

    MONDIALE 2030 IN PORTOGALLO: RONALDO SOGNA IN GRANDE

    Il Portogallo ospiterà alcune partite del Mondiale 2030 insieme a Spagna e Marocco, mentre altre gare della fase a gironi si giocheranno in Argentina, Paraguay e Uruguay. Parlando della possibilità che Ronaldo saluti il calcio giocato proprio in casa, l’ex compagno Nuno Gomes ha dichiarato a talkSPORT:

    “È una domanda difficile. Penso che solo lui – o forse nemmeno lui – conosca davvero la risposta, perché alla sua età ragiona anno dopo anno.

    Credo che sia ancora in condizione per giocare. È un professionista esemplare, uno di quei giocatori che possiamo indicare come modello da seguire per le nuove generazioni. Ovviamente ha la sua età e alcune capacità si sono ridotte, come la velocità. Non è più il Cristiano di quando aveva 18 o 20 anni, ma è ancora in grado di segnare, e nel calcio la cosa più importante è proprio questa: fare goal, e lui continua a farlo.

    Naturalmente dipende anche dall’allenatore. Al momento abbiamo Roberto Martínez e penso che lui sappia adattare la squadra, che Cristiano sia titolare oppure no. Quindi dipenderà dalla sua volontà: se vorrà continuare a giocare o meno. Ma probabilmente posso dire che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. Anche se sappiamo che tra quattro anni ospiteremo alcune partite, e magari potrebbe essere l’occasione perfetta per dire addio davanti al suo pubblico."

  • EURO2028 E OLTRE: QUANDO SI RITIRERÀ CR7?

    L’ex compagno di squadra al Manchester United, Wes Brown - intervistato da GOAL, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo e della sua possibile convocazione ad EURO2028. 

    “Se può ancora dare qualcosa alla squadra, perché non convocarlo? Questo significa che deve giocare ogni partita? Guardiamo all’ultimo torneo: tutti dicevano che non dovesse giocare, e invece se l’è cavata bene. Sa che i media lo criticheranno comunque non appena non segna o non fornisce assist. Allo stesso tempo, però, è ancora lì per i compagni più giovani e vuole che facciano bene.

    Nella sua testa non è ancora finita e sente di poter dare ancora il suo contributo. Non credo che si ritirerà dalla nazionale finché non si ritirerà del tutto dal calcio. Ha ancora energia, la stessa convinzione, e può ancora fare la differenza. Non sono molti quelli che possono dirlo a questo livello.”

    ALTRO RECORD NEL MIRINO DI RONALDO: IL PIÙ ANZIANO A DISPUTARE UN MONDIALE

    Ronaldo avrà 41 anni quando rappresenterà il Portogallo ai Mondiali della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

    Il giocatore più anziano ad aver mai disputato una partita nella fase finale di una Coppa del Mondo è l’ex portiere egiziano Essam El Hadary, sceso in campo contro l’Arabia Saudita nel 2018 a 45 anni e 161 giorni

    Ronaldo, nel 2030, arriverebbe a 45 anni e 166 giorni al termine del torneo e potrebbe diventare il più anziano della storia della competizione.

