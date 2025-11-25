Pubblicità
Cristiano Ronaldo Portugal Ireland 2025Getty
Alessandro De Felice

Cristiano Ronaldo può giocare la prima partita dei Mondiali 2026 col Portogallo: CR7 squalificato per una giornata per la gomitata a O'Shea

Dopo la gomitata a O’Shea, CR7 sconta un solo turno: via libera per l’esordio ai Mondiali in programma la prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti.

Cristiano Ronaldo potrà disputare la prima partita del Mondiale 2026 con il Portogallo. La FIFA ha deciso di comminare un solo turno di squalifica effettiva per la gomitata rifilata a Dara O’Shea durante Irlanda-Portogallo del 13 novembre. 

L’espulsione diretta, la prima in 226 presenze con la nazionale portoghese, aveva sollevato dubbi sulla disponibilità del capitano per l’esordio iridato, poiché i regolamenti disciplinari prevedono almeno tre giornate in caso di condotta violenta. 

Ma il Comitato Disciplinare ha inflitto a CR7 tre partite complessive, ma con due di condizionale per un anno: l’unico match di stop realmente scontato è quello contro l’Armenia, l’ultima gara della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali

La decisione consente, dunque, al Portogallo di contare sul suo capitano già nella prima partita della fase finale della Coppa del Mondo in programma nel 2026.

  • L’ESPULSIONE DI CRISTIANO RONALDO

    Durante la gara di qualificazione a Dublino, l’arbitro svedese Glenn Nyberg aveva inizialmente estratto nei confronti di Cristiano Ronaldo un cartellino giallo per un contatto con O’Shea. 

    Dopo la revisione al VAR, il direttore di gara scandinavo ha deciso però di trasformare l’ammonizione in un’espulsione diretta per condotta violenta. 

    Per CR7 si tratta della prima espulsione diretta nella lunghissima carriera da capitano portoghese, un episodio inedito per il fuoriclasse lusitano ex Manchester United, Real Madrid e Juventus.

  • LA DECISIONE DELLA FIFA

    Il Codice Disciplinare FIFA, al capitolo 2, articolo 14(i), prevede almeno tre giornate di sospensione per aggressione, incluse le gomitate. Proprio questa norma aveva alimentato il timore che CR7 potesse saltare anche le prime due partite del Mondiale.

    Ma il Comitato Disciplinare ha optato per una decisione meno severa, assegnando a Cristiano Ronaldo una squalifica di tre giornate, ma con due condizionate al comportamento futuro. 

    L’unica partita che CR7 salta è stata quella contro l’Armenia, terminata 9-1 in favore della nazionale portoghese. In questo modo l’attaccante sarà disponibile, a patto di non incorrere in nuove squalifiche nell’anno successivo.

  • IL LAVORO DELLA FEDERCALCIO PORTOGHESE

    Secondo A Bola, la Federcalcio portoghese ha lavorato per sostenere la tesi della penalità minima, con il presidente Pedro Proença direttamente coinvolto nella presentazione delle argomentazioni in sede FIFA. 

    La FPF auspicava un solo turno di stop, sottolineando come il caso non presentasse gli estremi di una condotta volontariamente violenta. 

    Nella stessa linea si era espresso il commissario tecnico Roberto Martínez, che aveva parlato di “reazione a una provocazione” e aveva definito “molto ingiusta” un’eventuale sospensione prolungata.