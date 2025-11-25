Cristiano Ronaldo può giocare la prima partita dei Mondiali 2026 col Portogallo: CR7 squalificato per una giornata per la gomitata a O'Shea

Cristiano Ronaldo potrà disputare la prima partita del Mondiale 2026 con il Portogallo. La FIFA ha deciso di comminare un solo turno di squalifica effettiva per la gomitata rifilata a Dara O’Shea durante Irlanda-Portogallo del 13 novembre.
L’espulsione diretta, la prima in 226 presenze con la nazionale portoghese, aveva sollevato dubbi sulla disponibilità del capitano per l’esordio iridato, poiché i regolamenti disciplinari prevedono almeno tre giornate in caso di condotta violenta.
Ma il Comitato Disciplinare ha inflitto a CR7 tre partite complessive, ma con due di condizionale per un anno: l’unico match di stop realmente scontato è quello contro l’Armenia, l’ultima gara della fase a gironi delle qualificazioni ai Mondiali.
La decisione consente, dunque, al Portogallo di contare sul suo capitano già nella prima partita della fase finale della Coppa del Mondo in programma nel 2026.