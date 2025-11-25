Cristiano Ronaldo può giocare la prima partita dei Mondiali 2026 col Portogallo: CR7 squalificato per una giornata per la gomitata a O'Shea

Secondo A Bola, la Federcalcio portoghese ha lavorato per sostenere la tesi della penalità minima, con il presidente Pedro Proença direttamente coinvolto nella presentazione delle argomentazioni in sede FIFA.

La FPF auspicava un solo turno di stop, sottolineando come il caso non presentasse gli estremi di una condotta volontariamente violenta.

Nella stessa linea si era espresso il commissario tecnico Roberto Martínez, che aveva parlato di “reazione a una provocazione” e aveva definito “molto ingiusta” un’eventuale sospensione prolungata.