Cristiano Ronaldo si merita un'ultima convocazione ai Mondiali: forma super, l'ultimo deludente Europeo con il Portogallo è già alle spalle

Le lacrime hanno cominciato a scendere sulle guance di Cristiano Ronaldo non appena l’arbitro ha fischiato la fine del match all’Al Thumama Stadium di Doha, nella notte del 10 dicembre 2022. Il capitano del Portogallo era così sconvolto da non riuscire nemmeno a salutare i tifosi della Seleccao. Il dolore era troppo grande. Così grande che ha potuto commentare l’incredibile eliminazione del suo paese agli ottavi di finale contro il Marocco solo il giorno successivo, e solo con un post sui social.

"Vincere un Mondiale per il Portogallo era il sogno più grande e ambizioso della mia carriera", aveva scritto su Instagram. "In cinque partecipazioni ai Mondiali in sedici anni, sempre accanto a grandi compagni e sostenuto da milioni di portoghesi, ho dato tutto. Ho lasciato in campo ogni goccia di energia. Non mi sono mai tirato indietro davanti a una battaglia e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo, quel sogno è finito ieri". E non nel modo in cui Ronaldo avrebbe voluto.

Arrivato in Qatar con la solita sicurezza, convinto non solo di zittire i critici dopo la deludente conclusione del suo secondo periodo al Manchester United, ma anche di conquistare il trofeo che gli era sempre sfuggito, CR7 se n’è andato nello stesso modo in cui aveva lasciato Old Trafford: con la reputazione offuscata da atteggiamenti polemici e dalle voci secondo cui avrebbe minacciato di abbandonare il ritiro portoghese dopo essere stato escluso dall’ottavo di finale contro la Svizzera - vinto comunque 6-1 dalla squadra di Fernando Santos, grazie alla tripletta del sostituto di Ronaldo, Gonçalo Ramos.

"Voglio solo che tutti sappiano che si è detto e scritto molto, si è speculato tanto, ma la mia dedizione al Portogallo non è mai vacillata neanche per un istante", aveva aggiunto Ronaldo nel post. "Sono sempre stato un giocatore in più a lottare per il bene di tutti e non volterei mai le spalle ai miei compagni e al mio Paese".

"Per ora", aveva concluso, "non c’è molto altro da dire. Grazie, Portogallo. Grazie, Qatar. Il sogno è stato bellissimo finché è durato… Ora dobbiamo lasciare che il tempo sia un buon consigliere e permettere a tutti di trarre le proprie conclusioni".

Per parte sua, la Federcalcio portoghese ha aggiunto che era "il momento giusto per iniziare un nuovo ciclo" con un nuovo allenatore, senza però cambiare il capitano della squadra.