Cristiano Ronaldo e Georgina scelgono il luogo del matrimonio. L'anello? Vale milioni

Ronaldo ha affermato di non essere generalmente una persona molto romantica in una recente intervista a"Piers Morgan Unsensored". Il quarantenne ha raccontato l'intero episodio della proposta di matrimonio, dicendo: "Era circa l'una di notte. Le mie figlie dormivano già. Uno dei miei amici mi ha dato l'anello da regalare a Gio (Georgina) e mentre glielo stavo dando, le mie due bambine sono entrate e hanno detto: 'Papà, stai per dare l'anello alla mamma e le chiederai di sposarti'.

Ho pensato: 'Wow, questo è il momento giusto per dire di sì'. Era il momento giusto. Sapevo che un giorno l'avrei fatto, ma non avevo programmato di farlo in quel momento. Poiché le mie figlie lo avevano detto e i miei amici stavano filmando, era quello che volevo e le ho chiesto di sposarmi. Non mi sono inginocchiato perché non ero preparato, ma è stato un momento bellissimo. Ho fatto un discorso. È stato semplice, non sono un tipo romantico. Beh, lo sono, ma non sono molto romantico, non sono il tipo che porta fiori a casa ogni settimana. Ma sono romantico a modo mio. È stato bellissimo e sapevo che era la donna della mia vita, quindi l'ho fatto e spero di averlo fatto bene".