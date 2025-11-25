GOAL/GETTY/IG:@georginagio
Cristiano Ronaldo e Georgina scelgono il luogo del matrimonio. L'anello? Vale milioni
Il romantico viaggio di Ronaldo e Georgina
La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2016 e sta insieme da nove anni, durante i quali ha anche messo su famiglia con cinque figli.
Ronaldo ha finalmente fatto la proposta ad agosto, come confermato da Georgina che ha pubblicato sui social media una foto del suo enorme anello di fidanzamento. Nella didascalia del post ha scritto: "Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite".
Quando e dove si sposerà Ronaldo?
Secondo il Jornal da Madeira, Ronaldo e la sua fidanzata convoleranno a nozze con rito cristiano nella sua isola natale, Madeira, nell'estate del 2026. La cerimonia si terrà nella Cattedrale di Funchal dopo i Mondiali di calcio in Nord America e il ricevimento sarà ospitato in un hotel di lusso.
La posizione dell'hotel ha un significato speciale per Ronaldo, poiché si trova a soli 2,4 km dall'ospedale dove è nato e a soli 4,8 km dalla sede del Nacional da Madeira, una delle squadre per cui ha giocato in gioventù.
Ronaldo "non è un tipo romantico"
Ronaldo ha affermato di non essere generalmente una persona molto romantica in una recente intervista a"Piers Morgan Unsensored". Il quarantenne ha raccontato l'intero episodio della proposta di matrimonio, dicendo: "Era circa l'una di notte. Le mie figlie dormivano già. Uno dei miei amici mi ha dato l'anello da regalare a Gio (Georgina) e mentre glielo stavo dando, le mie due bambine sono entrate e hanno detto: 'Papà, stai per dare l'anello alla mamma e le chiederai di sposarti'.
Ho pensato: 'Wow, questo è il momento giusto per dire di sì'. Era il momento giusto. Sapevo che un giorno l'avrei fatto, ma non avevo programmato di farlo in quel momento. Poiché le mie figlie lo avevano detto e i miei amici stavano filmando, era quello che volevo e le ho chiesto di sposarmi. Non mi sono inginocchiato perché non ero preparato, ma è stato un momento bellissimo. Ho fatto un discorso. È stato semplice, non sono un tipo romantico. Beh, lo sono, ma non sono molto romantico, non sono il tipo che porta fiori a casa ogni settimana. Ma sono romantico a modo mio. È stato bellissimo e sapevo che era la donna della mia vita, quindi l'ho fatto e spero di averlo fatto bene".
L'anello di Georgina del valore di 1,5 milioni di sterline
Ronaldo, il primo calciatore miliardario della storia del calcio, ha speso una fortuna per l'anello di fidanzamento che ha acquistato appositamente per la sua compagna. Secondo Laura Taylor, esperta di anelli di fidanzamento, lo splendido diamante di Georgina ha un valore di 1,5 milioni di sterline. Taylor ha dichiarato al Daily Mail: "Un diamante di queste dimensioni è quasi certamente incastonato in platino per motivi di sicurezza, il che ne esalta anche il colore e conferisce all'anello un tocco di eleganza senza tempo".
"Si tratta di un anello mozzafiato, senza dubbio uno dei più impressionanti che abbiamo visto negli ultimi anni, perfetto per una delle coppie più famose del mondo del calcio. Se il diamante è naturale e di qualità eccezionale nella gamma di colori D-F con una purezza impeccabile o quasi impeccabile, il suo valore potrebbe facilmente superare 1,5 milioni di sterline".
Nel frattempo, Tobias Kormind, amministratore delegato di 77 Diamonds, ha dichiarato al The Mirror: "Stimiamo che il valore dello splendido anello di fidanzamento di Georgina Rodríguez sia di circa 5 milioni di dollari. L'anello ricorda il famoso diamante Taylor-Burton, una pietra a forma di pera da 69,42 carati regalata a Elizabeth Taylor da Richard Burton, che secondo quanto riferito lo acquistò da Cartier, il quale a sua volta acquistò questo gioiello raro per oltre 1 milione di dollari all'asta".
