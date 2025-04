Cristiano Ronaldo personaggio giocabile nel videogioco Fatal Fury: fans furiosi

A fine aprile, dopo 26 anni, uscirà il nuovo capitolo di Fatal Fury. I fans di vecchia data, però, non apprezzano la decisione di SNK.

Ventisei anni dopo l'ultimo videgioco della serie Fatal Fury (Garou: Mark of the Wolves), SNK sta per lanciare sul mercato il nuovo capitolo City of the Wolves, in uscita il prossimo 25 aprile. La novità più importante a livello mainstream, ovvero ciò che ha fatto parlare tutto il mondo del titolo videoludico nipponico, è l'inserimento di Cristiano Ronaldo come personaggio giocabile.

Gli storici fans di Fatal Fury, picchiaduro che ha fatto la storia del genere negli anni '90, si sono fatti tutti la stessa domanda: in che senso Cristiano Ronaldo personaggio giocabile? Beh, SNK ha scelto di inserire il portoghese nel suo roster al pari degli altri combattenti.

Cristiano Ronaldo, tra l'altro, non è l'unica strana novità di Fatal Fury City of the Wolves, considerando l'inserimento del DJ bosniaco Salvatore Ganacci, pseudonimo di Emir Kobilić, che nonostante il nome non ha alcuna origine italiana.

La scelta di inserire Cristiano Ronaldo, come quella di Ganacci, ha portato i fans del videogioco non interessati al calcio a boicottare Fatal Fury. Soprattutto per la questione Arabia Saudita e l'acquisizione di SNK da parte del principe ereditario Bin Salman.