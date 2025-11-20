Chi è Cristian Ceballos, assistente di Vanoli alla Fiorentina: al Barcellona era paragonato a Messi, divenne famoso per un video con Ronaldinho

Il pensiero era presente anche all'interno delle alte sfere del Barcellona. Nell'ambiente il nome di Ceballos stava circolando con sempre maggiore frequenza e insistenza, tanto che ai tempi non era inusuale sentir parlare di lui come del nuovo Messi. È bravo come Leo, sussurrava qualcuno; lo è anche di più, azzardava qualcun altro, senza riuscire a prevedere quel che l'argentino avrebbe combinato sulla scena del calcio mondiale nel successivo ventennio.

Nulla di tutto ciò: Ceballos, nonostante le potenzialità apparentemente enormi, non si è rivelato il nuovo Messi. Di più: non ha neppure esordito nella prima squadra del Barcellona. E non soltanto per colpa sua.