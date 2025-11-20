Chi è Cristian Ceballos, assistente di Vanoli alla Fiorentina: al Barcellona era paragonato a Messi, divenne famoso per un video con Ronaldinho

Sabato 22, contro la Juventus, sulla panchina della Fiorentina si vedrà più di un volto nuovo. Non solo Paolo Vanoli, che peraltro rappresenta una novità parziale avendo già indossato la maglia viola già da calciatore: con lui ci sarà anche tale Cristian Ceballos.
Chi è? Nel comunicato in cui la Fiorentina ha diramato la lista dei collaboratori del nuovo allenatore, dopo avergli consegnato l'eredità di Stefano Pioli, compare accanto alla dicitura "collaboratore tecnico". Ma non è certo questa la sua particolarità: ce ne sono diverse altre, in un mix di curiosità e chicche.
Ceballos è spagnolo, intanto. Fino a poco tempo fa era un calciatore ed è ancora particolarmente giovane: all'inizio di dicembre compirà 33 anni appena, 7 in meno di Luka Modric, ovvero il faro del centrocampo del Milan.
Ma come detto, le curiosità attorno alla sua figura sono parecchie: prima tra tutte, il fatto che ai tempi del Barcellona fosse consideratoaddirittura alla pari, se non più bravo, di un certo Lionel Messi.