Cremonese-Roma, perché i padroni di casa hanno nomi diversi sulla maglia? Da 'Becky' ad 'Alessandra'

Il numero 10 della Cremonese? Becky. Il 22? Alessandra. In occasione di Cremonese-Roma, cambiano i nomi sulle spalle dei padroni di casa: al posto di Vardy, Floriani-Mussolini e del resto dei giocatori di Nicola, infatti, quello di madri e figlie.
In vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, prevista martedì 25 novembre, la Cremonese ha scelto di cambiare le maglie con i nomi di madri e figlie dei propri giocatori. Non solo, dunque, il segno rosso sul volto, anch'esso simbolo per dire no alla violenza, ma bensì anche l'ulteriore iniziativa.
E così, per una volta nomi completamente diversi sulle spalle dei calciatori (in passato erano stati inseriti i cognomi da nubili delle madri, che risultavano però comunque derivanti da un uomo).