Cremonese-Roma, perché i padroni di casa hanno nomi diversi sulla maglia? Da 'Becky' ad 'Alessandra'

Sono cinque le società di Serie A che hanno scelto di cambiare i nomi sulle proprie maglie.

L'Udinese è stata la prima a scendere in campo, nella giornata di sabato, mentre il Parma è stata la seconda in occasione della sfida contro il Verona.

Dopo la Cremonese sarà la volta di Lazio e Lecce, impegnate nella sfida delle 18:00 ed entrambe con nomi di madri e figlie sulle proprie spalle.