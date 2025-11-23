Pubblicità
Cremonese-Roma, perché i padroni di casa hanno nomi diversi sulla maglia? Da 'Becky' ad 'Alessandra'

Anche la Cremonese ha scelto di cambiare i nomi sulle maglie come ulteriore iniziativa in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il numero 10 della Cremonese? Becky. Il 22? Alessandra. In occasione di Cremonese-Roma, cambiano i nomi sulle spalle dei padroni di casa: al posto di Vardy, Floriani-Mussolini e del resto dei giocatori di Nicola, infatti, quello di madri e figlie.

In vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, prevista martedì 25 novembre, la Cremonese ha scelto di cambiare le maglie con i nomi di madri e figlie dei propri giocatori. Non solo, dunque, il segno rosso sul volto, anch'esso simbolo per dire no alla violenza, ma bensì anche l'ulteriore iniziativa.

E così, per una volta nomi completamente diversi sulle spalle dei calciatori (in passato erano stati inseriti i cognomi da nubili delle madri, che risultavano però comunque derivanti da un uomo).

  • TUTTI I 'NUOVI' NOMI DELLA CREMONESE

    1. Emil Audero - Federica 

    3. Giuseppe Pezzella - Virginia 

    4. Tommaso Barbieri - Antonella 

    6. Federico Baschirotto - Giuliana 

    7. Alessio Zerbin - Valentina 

    8. Mattia Valoti - Roberta 

    10. Jamie Vardy - Becky 

    11. Dennis Johnsen - Luna 

    14. Faris Pemi Moumbagna - Pasma 

    15. Matteo Bianchetti - Debora 

    16. Marco Silvestri - Sofia 

    19. Jeremy Sarmiento - Morante 

    20. Franco Vázquez - Agostina 

    22. Romano Floriani Mussolini - Alessandra 

    23. Federico Ceccherini - Carola 

    24. Filippo Terracciano - Nicole 

    27. Jari Vandeputte - Luana 

    30. Mikayil Faye - Aicha 

    32. Martín Payero - Victoria 

    33. Alberto Grassi - Jennifer 

    38. Warren Bondo - Benedicte 

    48. Dachi Lordkipanidze - Aurora 

    55. Francesco Folino - Chiara 

    69. Lapo Nava - Olivia 

    90. Federico Bonazzoli - Alessia 

    99. Antonio Sanabria - Shirley

  • IL 22 DELLA CREMONESE

    Il numero 22 della Cremonese, Floriani-Mussolini, ha sulle spalle il nome Alessandra. 

    Si tratta, nello specifico, di Alessandra Mussolini, madre dell'esterno di Nicola e nipote di Benito Mussolini, dittatore fascista dell'Italia tra gli anni '20 e '40 dello scorso secolo.

    Come noto, Floriani-Mussolini ha il doppio cognome in virtù dei genitori: il padre, Mauro Floriani, e la madre, per l'appunto Alessandra Mussolini.

  • QUALI SQUADRE HANNO ADERITO?

    Sono cinque le società di Serie A che hanno scelto di cambiare i nomi sulle proprie maglie.

    L'Udinese è stata la prima a scendere in campo, nella giornata di sabato, mentre il Parma è stata la seconda in occasione della sfida contro il Verona.

    Dopo la Cremonese sarà la volta di Lazio e Lecce, impegnate nella sfida delle 18:00 ed entrambe con nomi di madri e figlie sulle proprie spalle.

