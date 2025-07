Cosmi ridimensiona Retegui: "Nel 2000 non avrebbe giocato in Serie A"

L'ex tecnico di Perugia e Lecce duro sull'attaccante italo-argentino: "Dario Hubner era molto più forte di lui".

Durissimo il giudizio espresso da Serse Cosmi su Mateo Retegui, che da pochissimi giorni ha lasciato l'Atalanta per andare a giocare nella Saudi Pro League nelle fila dell'Al-Qadsiah.

L'ex allenatore di Serie A, che tra le altre ha guidato anche Perugia e Lecce, ha espresso la sua opinione sulle qualità del centravanti italo-argentino, che con il trasferimento in Arabia Saudita rischia di uscire dal giro della nazionale italiana.

In particolare, Cosmi ha sottolineato come a suo modo di vedere Retegui valga molto meno di tanti attaccanti che hanno giocato in Serie A nel passato.