Cosa sta accadendo a Vinicius? Solo sei goal e cinque assist con il Real Madrid nel 2025

Negli ultimi mesi il campione brasiliano è stato molto meno decisivo rispetto al passato: il Real Madrid ne sta pagando le conseguenze.

Quello che si è consumato ad ottobre, in occasione della consegna del Pallone d’Oro, è stato un vero e proprio melodramma. Il Real Madrid, dopo aver scoperto che l’ambito riconoscimento era andato a Rodri e non a Vinicius, ha deciso di boicottare la cerimonia di Parigi. Il campione brasiliano avrebbe meritato di vincere? Forse; c’è mancato poco.

Comunque si veda la cosa, quanto accaduto non è stato bello, ma soprattutto per la stella del Real le cose sono continuate a non andare per il verso giusto nei mesi successivi. Vinicius sta vivendo una brutta stagione, almeno per quelli che sono i suo standard. Undici goal e sette assist in Liga non rappresentano numeri che da candidato al Pallone d'Oro e nemmeno le sette reti siglate in Champions League salvano il bilancio.

Per lui le cose sono poi ulteriormente peggiorate a partire da gennaio 2025. Vinicius da allora ha segnato solo sei goal e fornito altre cinque assist in tutte le competizioni. Il Vinicius pronto a 'vendicarsi' per la mancata assegnazione del Pallone d'Oro non si è mai visto ed il suo rendimento potrebbe avere effetti determinanti per la stagione del Real Madrid.