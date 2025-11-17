Cosa serve alla Germania per evitare i playoff: stessi punti della Slovacchia, come funziona il regolamento delle qualificazioni mondiali

Tra le nazionali che non hanno ancora staccato il biglietto per i Mondiali del prossimo anno c'è anche la Germania, alle prese con l'ultima sfida del Gruppo A.

Avversaria dei tedeschi è la Slovacchia, capace peraltro di rifilare un bel dispiacere a Woltemade e compagni nel match d'andata: a Bratislava, lo scorso 4 settembre, furono i padroni di casa ad avere la meglio grazie alle reti di Hancko e Strelec.

A 90 minuti dal termine della fase a gironi, Germania e Slovacchia sono appaiate a quota 12 punti: ma cosa serve ai teutonici per evitare il secondo posto e, di conseguenza, i playoff?