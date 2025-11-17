Pubblicità
Vittorio Rotondaro

Cosa serve alla Germania per evitare i playoff: stessi punti della Slovacchia, come funziona il regolamento delle qualificazioni mondiali

Germania non ancora certa della qualificazione diretta ai Mondiali: cosa serve alla squadra di Nagelsmann per evitare i famigerati playoff.

Tra le nazionali che non hanno ancora staccato il biglietto per i Mondiali del prossimo anno c'è anche la Germania, alle prese con l'ultima sfida del Gruppo A.

Avversaria dei tedeschi è la Slovacchia, capace peraltro di rifilare un bel dispiacere a Woltemade e compagni nel match d'andata: a Bratislava, lo scorso 4 settembre, furono i padroni di casa ad avere la meglio grazie alle reti di Hancko e Strelec.

A 90 minuti dal termine della fase a gironi, Germania e Slovacchia sono appaiate a quota 12 punti: ma cosa serve ai teutonici per evitare il secondo posto e, di conseguenza, i playoff?

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO DELLA GERMANIA

    Dopo il già citato scivolone, la Germania ha saputo riprendersi alla grande e ha portato a casa tutte le successive quattro sfide con un bilancio di dieci goal realizzati e soltanto uno subìto.

    La Slovacchia, al contrario, è rimasta vittima dello scivolone andato in scena in Irlanda del Nord a ottobre, decisivo per far sì che la Germania agganciasse Skriniar e compagni.

    1. Germania 12
    2. Slovacchia 12
    3. Irlanda del Nord 6
    4. Lussemburgo 0
  • COME FUNZIONANO LE QUALIFICAZIONI MONDIALI

    Al termine della fase a gironi, a qualificarsi direttamente per i Mondiali sono tutte le prime classificate: al contrario delle seconde, costrette a disputare i playoff per tentare di raggiungere l'obiettivo.

    L'unico modo per levare le castagne dal fuoco, insomma, è rappresentato dalla conclusione in prima posizione.

  • GERMANIA E SLOVACCHIA A PARI PUNTI: COSA SUCCEDE

    Sia Germania che Slovacchia hanno totalizzato 12 punti dopo cinque giornate: nonostante lo scontro diretto a sfavore, sono proprio i tedeschi a godersi momentaneamente il primo posto nel raggruppamento.

    Questo perché in caso di arrivo a pari punti, il regolamento premia la nazionale con la migliore differenza reti generale: fattore che sorride alla Germania, avanti di tre lunghezze (+7 vs +4) rispetto alla Slovacchia.

  • COSA SERVE ALLA GERMANIA PER EVITARE I PLAYOFF

    Ma quindi cosa serve alla Germania per qualificarsi direttamente ai Mondiali senza passare dai playoff?

    Alla luce della classifica attuale, alla 'Mannschaft' basterà non perdere nello scontro diretto in programma stasera a Lipsia: anche in caso di pareggio, la prima posizione finale sarebbe realtà in virtù della migliore differenza reti.

    La Slovacchia, al contrario, ha un solo risultato a disposizione per prenotare già oggi il volo per il Nordamerica: la vittoria, impresa già compiuta due mesi e mezzo fa davanti al proprio pubblico.

