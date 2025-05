Cos'è successo con la Ferrari a Imola: ennesimo disastro, qualifiche da dimenticare per Hamilton e Leclerc

I due piloti della Ferrari sono stati eliminati nel Q2: domenica dovranno andare a caccia di un'impresa per rimontare fino alle prime posizioni.

A Imola, sul circuito di casa, è andato in scena un altro disastro per la Ferrari in occasione delle qualifiche di sabato. Non il primo nell'ennesima annata molto sofferta per la Rossa.

Disastro totale per le due monoposto di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che davanti al pubblico italiano hanno rimediato una figuraccia: sono state entrambe eliminate al Q2.

Un doppio smacco che costringerà i due piloti a una vera e propria impresa domenica, in occasione del GP, per cercare di rimontare verso le prime posizioni.