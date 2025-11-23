Getty Images
Coppa Davis, chi sono i telecronisti della finale Italia-Spagna? I commentatori su Rai e Supertennis
Pubblicità
I TELECRONISTI DI ITALIA-SPAGNA SULLA RAI
In diretta gratis sulla Rai, in tv, e su Raiplay, in streaming, la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna è affidata a Maurizio Fanelli e Omar Camporese.
Fanelli è uno dei commentatori sportivi più importanti della Rai, noto per le telecronache delle partite di basket.
Al suo fianco, per Italia-Spagna, c'è Omar Camporese, ex tennista italiano che ha giocato tra i professionisti per tutti gli anni '90, partecipando ai vari tornei ATP e arrivando fino al 27esimo posto del Ranking.
I TELECRONISTI DI ITALIA-SPAGNA SU SUPERTENNIS
La finale di Coppa Davis si può guardare in diretta tv anche su Supertennis e in streaming su Supertennisx.
A commentare Italia-Spagna in questo caso c'è Lorenzo Fares, che lavora a Supertennis sin dalla sua apertura e da tempo è uno dei suoi nomi più noti.
La seconda voce per la finale di Coppa Davis su Supertennis è Diego Nargiso, ex tennista italiano e professionista negli anni '80 e '90: nel 1998 è arrivato secondo in Coppa Davis con la maglia dell'Italia, quando ad avere la meglio fu la Svezia.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità