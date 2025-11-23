Pubblicità
Berrettini Coppa Davis
Coppa Davis, chi sono i telecronisti della finale Italia-Spagna? I commentatori su Rai e Supertennis

Italia-Spagna per la finale di Coppa Davis, diretta in chiaro nel pomeriggi odierno su Supertennis e sulla Rai.

  • I TELECRONISTI DI ITALIA-SPAGNA SULLA RAI

    In diretta gratis sulla Rai, in tv, e su Raiplay, in streaming, la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna è affidata a Maurizio Fanelli e Omar Camporese.

    Fanelli è uno dei commentatori sportivi più importanti della Rai, noto per le telecronache delle partite di basket.

    Al suo fianco, per Italia-Spagna, c'è Omar Camporese, ex tennista italiano che ha giocato tra i professionisti per tutti gli anni '90, partecipando ai vari tornei ATP e arrivando fino al 27esimo posto del Ranking.

  • I TELECRONISTI DI ITALIA-SPAGNA SU SUPERTENNIS

    La finale di Coppa Davis si può guardare in diretta tv anche su Supertennis e in streaming su Supertennisx.

    A commentare Italia-Spagna in questo caso c'è Lorenzo Fares, che lavora a Supertennis sin dalla sua apertura e da tempo è uno dei suoi nomi più noti.

    La seconda voce per la finale di Coppa Davis su Supertennis è Diego Nargiso, ex tennista italiano e professionista negli anni '80 e '90: nel 1998 è arrivato secondo in Coppa Davis con la maglia dell'Italia, quando ad avere la meglio fu la Svezia.

