Coppa Davis, chi sono i telecronisti della finale Italia-Spagna? I commentatori su Rai e Supertennis

La finale di Coppa Davis si può guardare in diretta tv anche su Supertennis e in streaming su Supertennisx.

A commentare Italia-Spagna in questo caso c'è Lorenzo Fares, che lavora a Supertennis sin dalla sua apertura e da tempo è uno dei suoi nomi più noti.

La seconda voce per la finale di Coppa Davis su Supertennis è Diego Nargiso, ex tennista italiano e professionista negli anni '80 e '90: nel 1998 è arrivato secondo in Coppa Davis con la maglia dell'Italia, quando ad avere la meglio fu la Svezia.