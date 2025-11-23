Coppa Davis Albo d'Oro, chi ha vinto di più tra Italia e Spagna? 9 successi in totale

Berrettini, Cobolli, Vavassori e Bolelli in campo per conquistare nuovamente la Coppa Davis. Anche senza Sinner, l'Italia ha raggiunto la finalissima del torneo di scena a Bologna, in cui l'avversaria sarà la Spagna, priva di Alcaraz.
Italia e Spagna si confrontano per vincere la Coppa Davis 2025, una contro l'altra dopo i continui duelli tra Sinner e Alcaraz, i quali ricominceranno a gennaio 2026.
Nel corso della storia della Coppa Davis, rispetto alla Spagna l'Italia è stata quella con più successi fino al 2000: poi, tutto è cambiato.