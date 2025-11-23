Pubblicità
Coppa Davis Albo d'Oro, chi ha vinto di più tra Italia e Spagna? 9 successi in totale

Sommando le vittorie di Spagna e Italia, la Coppa Davis ha visto le finaliste del 2025 in trionfo per nove volte: a Bologna, Berrettini e compagni possono avvicinare i rivali.

Berrettini, Cobolli, Vavassori e Bolelli in campo per conquistare nuovamente la Coppa Davis. Anche senza Sinner, l'Italia ha raggiunto la finalissima del torneo di scena a Bologna, in cui l'avversaria sarà la Spagna, priva di Alcaraz.

Italia e Spagna si confrontano per vincere la Coppa Davis 2025, una contro l'altra dopo i continui duelli tra Sinner e Alcaraz, i quali ricominceranno a gennaio 2026.

Nel corso della storia della Coppa Davis, rispetto alla Spagna l'Italia è stata quella con più successi fino al 2000: poi, tutto è cambiato.

  • ITALIA E SPAGNA, L'ALBO D'ORO IN COPPA DAVIS

    L'Italia ha vinto la Coppa Davis tre volte, la Spagna ben sei.

    Dopo il successo nel 1976, l'Italia ha dovuto attendere fino al 2023 per conquistare la Coppa Davis, con il successo arrivato anche nel 2024.

    La Spagna ha conquistato la Coppa Davis per la prima volta nel 2000, per poi ripetersi nel 2004, nel 2008, nel 2009, nel 2011 e infine nel 2019.

  • LE MIGLIORI SQUADRE IN COPPA DAVIS

    Stati Uniti, 32 vittorie (1900, 1902, 1913, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1937, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1954, 1958, 1963, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1981, 1982, 1990, 1992, 1995, 2007 

    Australia, 28 vittorie (1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003

    Francia, 10 vittorie (1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996, 2001, 2017

    Regno Unito, 10 vittorie (1903, 1904, 1905, 1906, 1912, 1933, 1934, 1935, 1936, 2015)

    Svezia, 7 vittorie (1975, 1984, 1985, 1987, 1994, 1997, 1998)

